Pace fatta tra Oppo e Nokia: la notizia

La grande notizia di giornata nel mondo della telefonia riguarda l’accordo raggiunto tra OPPO e Nokia. Questi due colossi del mercato degli smartphone hanno finalmente firmato un accordo globale di licenza incrociata di brevetti, che includerà tecnologie chiave per gli standard del 5G e altre tecnologie di trasmissione cellulare.

Questa notizia rappresenta un importante passo avanti per entrambe le aziende. L’accordo mette fine a tutte le dispute legali pendenti tra le due società in diverse giurisdizioni e getta le basi per una futura cooperazione. Pur non essendo stati resi noti i dettagli economici specifici dell’accordo, è evidente che OPPO pagherà delle royalty a Nokia, che si prevede contribuiranno in modo significativo alle entrate derivanti dalla proprietà intellettuale di Nokia.

La licenza incrociata dei brevetti essenziali per gli standard è considerata una vittoria per entrambe le aziende. Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di OPPO, ha sottolineato che l’accordo riflette il riconoscimento e il rispetto reciproco per la proprietà intellettuale di entrambe le società, basato su canoni di royalty ragionevoli e un approccio a lungo termine alla proprietà intellettuale. Jenni Lukander, Capo di Nokia Technologies, ha confermato l’importanza dell’accordo nel promuovere l’innovazione nel settore chiave del 5G.

La firma di questo accordo ha effetti significativi per OPPO, in particolare. La società cinese era coinvolta in una controversia legale con Nokia riguardo a presunte violazioni di brevetti, che avevano portato al divieto di vendita di alcuni prodotti OPPO in Germania. L’accordo globale di licenza incrociata consentirà ora a OPPO di riprendere le sue normali operazioni nel mercato cruciale tedesco e in altri paesi europei.

Entrambe le società, OPPO e Nokia, sono importanti innovatori e titolari di brevetti chiave nel campo del 5G. OPPO ha attivato brevetti 5G in oltre 40 paesi, con un portafoglio globale di quasi 6.000 famiglie di brevetti e oltre 3.000 brevetti essenziali per lo standard a ETSI. Nokia, d’altra parte, è uno dei maggiori innovatori e licenzianti di tecnologie cellulari al mondo. Questo accordo rappresenta quindi un importante punto di ripartenza nella cooperazione tra queste due potenze del settore tecnologico.

La risoluzione delle dispute legali è vista come un contributo significativo alla promozione dell’innovazione in un settore chiave come il 5G, e entrambe le aziende ritengono che la nuova intesa ponga le basi per una più stretta collaborazione futura a lungo termine. Questo accordo rappresenta una svolta positiva per entrambe le società e per l’industria della telefonia nel suo complesso, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo e crescita nel campo della tecnologia 5G.

