prezzo, caratteristiche e prime considerazioni

Il Blackview Rugged BL8000 è un nuovo smartphone ultra-resistente e economico, che offre caratteristiche di fascia alta. Il produttore, Blackview, ha annunciato il lancio di questo modello di punta, che si distingue dagli altri smartphone grazie al suo design futuristico, che include un doppio schermo, il supporto al 5G e due fotocamere per selfie.

La caratteristica principale del Blackview BL8000 è il doppio schermo, una novità nel mondo degli smartphone rugged. Il secondo schermo è posizionato sul retro del telefono e permette un accesso rapido a funzioni come l’orologio, la musica, il meteo, il podometro, la fotocamera e la bussola. Il display primario del BL8000 è un enorme schermo da 6.78″ con una risoluzione di 2.4K, una frequenza di aggiornamento mobilei ntelligente di 120Hz e una luminosità massima di 550 nit.

Sotto la scocca, il BL8000 è alimentato da un processore 5G MediaTek Dimensity 7050 Octa-core da 6nm, supportato da fino a 12GB di RAM DDR5 e 512GB di ROM su efficienti memorie UFS3.1. Questo smartphone offre prestazioni 5G straordinarie e supporta il Wi-Fi 6 dual-band, garantendo una connettività rapida e affidabile. Inoltre, è dotato di una batteria da 8,800mAh con ricarica veloce da 33W, ideale per chi è sempre in movimento.

La fotografia è un’altra caratteristica importante del BL8000, che vanta una fotocamera retrostante Samsung ISOCELL GN5 da 50MP e una fotocamera grandangolare da 8MP, accompagnate da una fotocamera frontale da 16MP. Inoltre, il BL8000 supporta l’ultima versione di ArcSoft 8.0, che migliora i risultati fotografici fino al 18%.

Per quanto riguarda la resistenza agli urti e alle cadute, il BL8000 non delude. Con una certificazione IP68/IP69K/MIL-STD-810H, questo dispositivo è dotato di un vetro GORILLA GLASS 5 rinforzato, che offre una resistenza ai graffi quattro volte superiore rispetto agli altri smartphone. Inoltre, il BL8000 è dotato della modalità guanti 2.0, che consente di utilizzare il telefono in condizioni estreme. Il sistema operativo del BL8000 è la nuova versione di DokeOS 4.0, basata su Android 13, che offre un’esperienza utente migliorata in termini di comodità, fluidità, privacy e personalizzazione.

Tra le altre caratteristiche spiccano NFC, sblocco facciale, un toolkit utile e un sistema di navigazione 4-in-1 con posizionamento a doppia frequenza. Infine, il BL8000 utilizza un sistema operativo intelligente basato su DokeOS 4.0 e Android 13, che offre un’esperienza utente focalizzata sull’efficacia, la privacy e la personalizzazione.

Durante la vendita premiere su AliExpress dal 17 al 19 gennaio 2024, il Blackview BL8000 sarà disponibile a un prezzo incredibile di $229.99, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di $459.98.

In conclusione, il Blackview Rugged BL8000 è uno smartphone economico ultra-resistente che offre caratteristiche di fascia alta. Con il suo doppio schermo, il supporto al 5G, una potente fotocamera e una batteria duratura, questo dispositivo si distingue dagli altri smartphone rugged presenti sul mercato. Durante la vendita premiere su AliExpress, è possibile acquistare il BL8000 a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

