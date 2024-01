prezzo, caratteristiche per il 5G a buon prezzo

Motorola sta riconquistando una fetta di mercato nel settore della telefonia, dopo essere stata un punto di riferimento nel campo dei cellulari fino a qualche anno fa. Il brand è stato uno dei precursori nel settore dei telefoni portatili e ora sta investendo considerevoli risorse per riconquistare anche il mercato tradizionale, sia con gli smartphone pieghevoli che con i dispositivi tradizionali di varie fasce di prezzo.

Uno dei dispositivi di punta di Motorola è il Moto G34, che è stato recentemente lanciato in Italia. Questo smartphone a basso costo offre ottime prospettive, soprattutto grazie alla presenza della funzionalità 5G. Questa caratteristica non è affatto banale per gli smartphone economici, soprattutto nel 2024. Il Moto G34 ha già ottenuto un ottimo successo sul mercato cinese, ed è ora disponibile anche in Italia.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono interessante questo smartphone, considerando anche la fama del marchio Motorola? Innanzitutto, il Moto G34 presenta un display LCD da 6,5 pollici con un’alta frequenza di aggiornamento, che arriva fino a 120 hertz. Nonostante le dimensioni generose, il dispositivo è pratico, sottile e leggero, con una dimensione di 162,7 x 74,6 x 8 millimetri e un peso di 179 grammi.

Il Moto G34 offre anche alcune caratteristiche moderne, come il sistema bluetooth 5.2 e il jack audio per le cuffie da 3,5 mm. Inoltre, dispone di memoria UFS 2.2 e uno spazio di archiviazione nativo fino a 128 GB, che può essere espanso tramite l’inserimento di una scheda SD. La batteria del dispositivo è piuttosto capiente, nonostante le dimensioni ridotte, con una capacità di 5000 mAh.

Il Moto G34 supporta la connettività 5G ed è dotato del sistema operativo Android 14, insieme all’ecosistema Motorola, che è molto apprezzato nel mondo degli smartphone Android. Per quanto riguarda le fotocamere, il dispositivo vanta una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera Macro da 2 MP, oltre a una Selfie Cam da 16 MP.

Il processore utilizzato nel Moto G34 è lo Snapdragon 695 di Qualcomm, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 8 GB di memoria virtuale. Il prezzo del dispositivo in Cina è inferiore a 130 euro, ma il prezzo europeo, e quindi italiano, non è ancora noto. Tuttavia, è improbabile che superi i 200 euro e si stima che potrebbe aggirarsi tra i 175 e i 190 euro.

In conclusione, il Moto G34 di Motorola è un smartphone economico con ottime caratteristiche, tra cui la connettività 5G. Motorola sta cercando di riconquistare il mercato della telefonia, investendo in dispositivi innovativi e di buona qualità. Il Moto G34 offre un display di dimensioni generose, una batteria capiente, un sistema operativo all’avanguardia e una fotocamera di buona qualità, tutto a un prezzo accessibile. Inoltre, la presenza del marchio Motorola garantisce affidabilità e riconoscibilità. Nonostante sia considerato un dispositivo di fascia bassa, il Moto G34 offre prestazioni e funzionalità che lo rendono un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone economico ma performante.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: prezzo, caratteristiche per il 5G a buon prezzo