Prime immagini del nuovo Xiaomi 14 Ultra: ecco cosa sappiamo

La notizia più importante di oggi riguarda il nuovo prodotto di Xiaomi, che potrebbe interessare coloro che desiderano un telefono potente con componenti di qualità e un prezzo ragionevole. Purtroppo, noi comuni mortali europei dobbiamo ancora attendere l’uscita ufficiale degli Xiaomi 14 e 14 Pro, mentre in Cina, alla fine di ottobre 2023, la stessa Xiaomi sta completando i test sul prossimo Xiaomi 14 Ultra, uno smartphone premium che si concentra principalmente sulla qualità delle fotocamere.

Le prime immagini del nuovo Xiaomi 14 Ultra sono state pubblicate online e sembrano confermare che questo dispositivo sarà uno dei migliori per gli amanti della fotografia. Le foto sono state pubblicate da un famoso leaker cinese di nome Jim Zhang su CoolApk, uno store di app cinese. Il dispositivo è stato mostrato all’interno di una cover protettiva che ne nasconde il design effettivo. Questo fa pensare che si tratti ancora di un prototipo, ma si può notare chiaramente la presenza di quattro fotocamere, di cui una periscopica.

Osservando le immagini, è possibile notare l’interfaccia della fotocamera di Xiaomi e il confronto con uno Xiaomi 14 Pro e un Vivo X100 Pro. Purtroppo, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni su questo dispositivo, a differenza di quanto emerso all’inizio di dicembre.

Tuttavia, possiamo fare un riassunto delle specifiche tecniche attese per lo Xiaomi 14 Ultra. Si prevede uno schermo AMOLED 2K da 6,7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e un refresh rate di 120 Hz. La CPU dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una GPU Adreno 750. Si prevedono anche 12/16 GB di RAM e 256/512 GB o addirittura 1 TB di memoria interna. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, ci sarà una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera periscopica da 50 MP. Infine, la fotocamera anteriore dovrebbe essere da 32 MP.

Per quanto riguarda la data di lancio sul mercato, Xiaomi di solito annuncia prima i suoi modelli di punta e successivamente la versione Ultra. Pertanto, è possibile supporre che quest’anno seguiranno lo stesso schema e che lo Xiaomi 14 Ultra verrà presentato alla fine della primavera. Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali al riguardo al momento.

