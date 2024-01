Quali conseguenze a livello di prezzo porterà la nuova IA di Samsung? Ecco le prime indiscrezioni

Samsung, durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24, ha annunciato una rivoluzione nell’intelligenza artificiale. I dispositivi del marchio coreano saranno in grado di sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia, offrendo funzioni come la traduzione delle chiamate in tempo reale e l’Assistente Chat. Samsung ha anche precisato che gli enormi investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale non saranno sprecati. Le nuove funzioni saranno disponibili gratuitamente per i clienti fino al 31 dicembre 2025, ma non è ancora stato deciso cosa accadrà dopo quella data.

TM Roh, presidente e capo della divisione Mobile eXperience Business di Samsung, ha sottolineato l’importanza delle funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Secondo lui, anche se molti utenti saranno soddisfatti delle applicazioni gratuite, ci saranno anche persone che avranno esigenze diverse in termini di intelligenza artificiale mobile. Pertanto, potrebbero essere introdotti abbonamenti per coloro che desiderano accedere a funzionalità più avanzate. Tuttavia, Samsung non ha ancora preso una decisione definitiva in merito e terrà conto di tutti questi fattori nel processo decisionale futuro.

Probabilmente l’azienda sta prendendo tempo per analizzare i dati sull’utilizzo delle funzioni, sia sui nuovi Galaxy S24 che sui dispositivi del 2023, come la serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e la serie Galaxy Tab S9. Solo dopo aver esaminato questi dati, Samsung potrà avere una visione più chiara sull’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel lungo termine e agire di conseguenza. È importante considerare che i dati degli utenti potrebbero essere utilizzati come forma di pagamento, anziché introdurre funzioni a pagamento più avanzate. Alcuni utenti potrebbero infatti avere bisogno di strumenti più avanzati e sarebbero disposti a pagare per un servizio di intelligenza artificiale ancora più moderno.

In conclusione, Samsung sta puntando molto sull’intelligenza artificiale e sta lavorando per offrire funzioni innovative ai propri utenti. Mentre alcune di queste funzioni saranno gratuite fino al 2025, non è ancora chiaro se in futuro saranno introdotti abbonamenti per accedere a funzionalità più avanzate. L’azienda sta prendendo tempo per valutare i dati di utilizzo delle funzioni e potrebbe anche considerare l’utilizzo dei dati degli utenti come forma di pagamento. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa rivoluzione nell’intelligenza artificiale e come influenzerà i dispositivi Samsung nel lungo termine.

