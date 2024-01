Realme 12 Pro Series finalmente ufficiale: ecco le ultime notizie

Il Realme 12 Pro è finalmente pronto per il suo annuncio ufficiale dopo molte indiscrezioni e leak. Questo telefono aveva già fatto un’ottima impressione al CES grazie al suo comparto fotografico zoom con un sensore da 1/2″ e 64 megapixel, il secondo più grande sul mercato per un obiettivo di questo tipo. Ora, finalmente, possiamo scoprire di più sul Realme 12 Pro e sul suo fratello minore, il Realme 12 Pro+.

I due telefoni sono molto simili, ma si differenziano per il processore. Il Realme 12 Pro è dotato del processore Snapdragon 6 Gen 1, mentre il Realme 12 Pro+ ha il processore Snapdragon 7s Gen 2. Entrambi i telefoni presentano un design ispirato agli orologi di lusso, grazie alla collaborazione con il designer OllivierSavéo. La finitura è realizzata in pelle vegana, come nel Realme 11 Pro+. Inoltre, entrambi i telefoni offrono 8 o 12 GB di RAM, espandibili fino a 12 GB, e un sistema di raffreddamento avanzato. Nel caso del Realme 12 Pro+, il sistema di raffreddamento è di tipo 3D VC con una camera di vapore da 3394 mm².

La caratteristica più interessante di entrambi i telefoni è il comparto fotografico e il suo zoom eccezionale. Il Realme 12 Pro+ è dotato di un teleobiettivo periscopio con un sensore Omnivision OV64B da 1/2″ e 64 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), che offre uno zoom ottico 3x, uno zoom in-sensor 6x e un SuperZoom fino a 120x. Lo stabilizzatore ottico migliora la qualità del movimento fino a 16.000 volte al secondo ed è dotato di un sistema di movimento a prisma su due assi.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, il Realme 12 Pro è dotato di un sensore Sony IMX882 da 50 MP, mentre il Realme 12 Pro+ ha un sensore Sony IMX890 sempre da 50 MP, entrambi con OIS. Inoltre, Realme ha collaborato con Qualcomm per migliorare l’elaborazione delle immagini tramite l’algoritmo MasterShot. È interessante notare che la serie Realme 12 Pro è l’unica nel suo segmento a elaborare le immagini in formato RAW, garantendo la massima nitidezza, gamma dinamica e realismo nei ritratti cinematografici.

Entrambi i telefoni sono dotati di una batteria da 5000 mAh con ricarica veloce SuperVOOC da 67 W, che consente di caricare il telefono fino al 50% in soli 19 minuti e al 100% in 48 minuti. Questa è una caratteristica molto apprezzata dagli utenti che desiderano un telefono sempre pronto all’uso.

In conclusione, il Realme 12 Pro e il Realme 12 Pro+ sono due telefoni simili con alcune differenze chiave, come il processore e il comparto fotografico. Entrambi offrono un design elegante ispirato agli orologi di lusso, una potente RAM espandibile e un sistema di raffreddamento avanzato. Tuttavia, è il comparto fotografico che spicca, con il Realme 12 Pro+ che offre uno zoom eccezionale e una stabilizzazione ottica dell’immagine. Inoltre, entrambi i telefoni sono dotati di una batteria di lunga durata con una ricarica veloce che consente di utilizzare il telefono senza interruzioni.

