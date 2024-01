Samsung S24, ecco quanto i prezzi previsti per l’Italia

Samsung è diventata estremamente popolare negli anni 2000 grazie ai suoi cellulari diventati poi smartphone, che ancora oggi rappresentano la principale forma di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android. Come Apple con i suoi iPhone, anche Samsung aggiorna regolarmente la sua fascia di prezzo medio-alta con una nuova serie della gamma S, che è la principale linea di smartphone ma non l’unica dell’azienda sudcoreana. La nuova serie Samsung S24 è prevista per essere lanciata dopo la sua presentazione, che si terrà tra poche settimane. Diverse indiscrezioni hanno rivelato alcune informazioni, tra cui anche i prezzi previsti per l’Europa e l’Italia.

La serie S di Samsung è stata introdotta per la prima volta nel 2010 e gli smartphone di questo tipo hanno avuto un impatto significativo sul mercato in numerose occasioni. Ora, con l’arrivo della gamma Samsung S24, c’è l’attesa di un lieve calo dei prezzi.

La presentazione della gamma S24 è prevista per il 17 gennaio 2024 e si prevede che includerà diversi modelli, tra cui due tagli della versione “base” e Plus, oltre a tre tagli della versione top di gamma chiamata Ultra. Nonostante i prezzi ufficiali non siano ancora stati annunciati, i leak hanno rivelato i seguenti prezzi per l’Europa:

– Galaxy S24 (128GB): 899 euro

– Galaxy S24 (256GB): 959 euro

– Galaxy S24 Plus (256GB): 1.149 euro

– Galaxy S24 Plus (512GB): 1.269 euro

– Galaxy S24 Ultra (256 GB): 1.449 euro

– Galaxy S24 Ultra (512 GB): 1.569 euro

– Galaxy S24 Ultra (1TB): 1.809 euro

Molti dettagli dei principali modelli Android della prossima generazione sono stati resi noti tramite fonti non ufficiali, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e lo schermo Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Si prevede inoltre una buona autonomia grazie a una batteria da 5000 mAh.

Una delle principali novità riguarda il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 200 MP e due teleobiettivi da 10 MP e 50 MP, oltre a un grandangolare da 12 MP. Non si tratta di una rivoluzione rispetto al precedente modello di punta, il S23, ma di un’evoluzione naturale che non renderà obsoleto il modello attuale di Samsung.

In conclusione, la serie Samsung S24 è molto attesa dagli appassionati di smartphone. Nonostante i prezzi non siano ancora confermati ufficialmente, i leak indicano un leggero calo rispetto ai modelli precedenti. Le specifiche tecniche, come il processore Snapdragon e la fotocamera da 200 MP, promettono un’esperienza di utilizzo eccellente. Resta solo da attendere la presentazione ufficiale per conoscere tutti i dettagli e le novità che Samsung ha in serbo per i suoi fan.

