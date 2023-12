Simona Ventura sorprende tutti con una proposta di matrimonio in diretta a ‘Ballando’

Simona Ventura riceve la proposta di matrimonio con anello in diretta tv a ‘Ballando con le Stelle’ davanti ai genitori

Simona Ventura, nota conduttrice televisiva e giornalista italiana, ha ricevuto una sorpresa incredibile durante la puntata di sabato 9 dicembre di ‘Ballando con le Stelle’. Il suo compagno, Giovanni Terzi, ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio in diretta televisiva, sotto gli occhi dei genitori di Simona e di Milly Carlucci, la conduttrice del programma.

Giovanni Terzi, 59 anni, ha preso coraggio e, di fronte a tutti gli spettatori e alle telecamere, ha chiesto a Simona Ventura, 58 anni, di diventare sua moglie. Con una grande emozione, ha estratto un anello dalla tasca e ha detto: “Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona che è la donna della mia vita, che è la donna che mi ha cambiato completamente la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti… Il 6 di luglio, davanti a voi, se vuoi diventare mia moglie”.

Simona Ventura non ha potuto fare altro che accettare la proposta, commossa e felice. I due hanno già annunciato in passato la loro intenzione di sposarsi, quindi il “sì” era scontato, ma la sorpresa e l’emozione del momento hanno reso tutto ancora più speciale. Dopo aver detto di sì, i due si sono scambiati un romantico bacio, davanti alle telecamere e agli occhi di tutti gli spettatori.

Anche Milly Carlucci, la conduttrice del programma, è rimasta molto emozionata dalla proposta e ha dichiarato: “Mi fate piangere”. È evidente che l’amore tra Simona e Giovanni ha colpito anche coloro che hanno assistito alla scena.

La data del matrimonio è già stata fissata per il 6 luglio del prossimo anno, un giorno che sicuramente rimarrà impresso nella memoria di entrambi. La proposta di matrimonio in diretta televisiva è un gesto romantico e coraggioso, che dimostra l’amore profondo e sincero che Giovanni Terzi prova per Simona Ventura.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata negli anni ’90 ed è stata caratterizzata da numerosi successi. È stata infatti la conduttrice di molti programmi di successo, tra cui ‘Quelli che il calcio’ e ‘X Factor’. È anche una giornalista molto rispettata nel mondo dello spettacolo e ha intervistato molte celebrità internazionali.

Simona Ventura ha avuto molte relazioni importanti nella sua vita, ma sembra che con Giovanni Terzi abbia trovato la felicità e la stabilità che cercava. I due sono insieme da diversi anni e hanno deciso di rendere il loro amore ancora più solido e duraturo con il matrimonio.

La proposta di matrimonio in diretta televisiva è stata senza dubbio un momento indimenticabile per entrambi. L’emozione di essere chiamati a dichiarare il proprio amore davanti a milioni di spettatori è un’esperienza unica e intensa. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono riusciti a rendere questo momento ancora più speciale coinvolgendo anche i genitori di Simona, che hanno assistito alla scena commossi e felici per la loro figlia.

Non resta che aspettare il 6 luglio del prossimo anno per celebrare il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Sarà sicuramente un giorno indimenticabile per entrambi e per tutti coloro che li amano e li sostengono. Auguriamo loro tutto il meglio per il loro futuro insieme e non vediamo l’ora di vedere le foto del loro matrimonio da sogno.