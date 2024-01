Svelato il nuovo Motorola Razr Plus: ultime notizie

Negli ultimi giorni sono emerse delle notizie riguardanti un ambizioso progetto di Motorola, che mira a lanciare un nuovo smartphone pieghevole. Secondo le ultime indiscrezioni, Motorola ha l’intenzione di crescere costantemente nei prossimi tre anni e di competere nel mercato premium con i suoi Razr in tutto il mondo. Matthew Zielinski, presidente della divisione Mercati Internazionali di Lenovo, ha annunciato questa strategia.

Motorola è un noto e storico marchio nel settore della telefonia e da diversi anni è di proprietà di Lenovo, che ha grandi e definiti piani per l’azienda. L’obiettivo è farla competere con Samsung e Apple per diventare uno dei protagonisti dell’industria degli smartphone.

I primi risultati di questa strategia sono già visibili, poiché gli ultimi modelli di Motorola Razr, il Razr 40 e il Razr 40 Ultra, sono dispositivi di fascia alta e premium nel segmento degli smartphone pieghevoli. Motorola crede fermamente nel mercato degli smartphone pieghevoli e sembra che stia preparando il lancio di una nuova linea di dispositivi.

Secondo quanto riportato da MSPowerUser, è stato svelato un render del prossimo smartphone premium dell’azienda, che dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2024. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma si presume che sarà il successore del Razr 40 Ultra, noto con il nome in codice “Glory”. Il suo punto di forza potrebbe essere il prezzo, poiché potrebbe essere uno smartphone pieghevole più economico rispetto alla gamma attuale, permettendo a Motorola di raggiungere l’obiettivo del 10% di quota di mercato globale, stabilito da Zielinski, superando così l’attuale 4%.

Il nuovo smartphone di Motorola si chiamerà “Razr Plus 2024” e attualmente è conosciuto come “Glory”. Probabilmente verrà inizialmente commercializzato in America tramite i provider e successivamente sarà disponibile anche in altri paesi. Le foto trapelate mostrano un ampio schermo sulla parte posteriore del dispositivo, molto simile a quello del Razr 40 Ultra. In alto a destra ci sono due anelli per la fotocamera, accompagnati da un flash LED. La parte anteriore assomiglia ai dispositivi Motorola presenti sul mercato, con cornici ridotte e un foro per la fotocamera frontale. La piega dello schermo dovrebbe essere poco visibile. Le prestazioni saranno eccellenti e l’autonomia sarà di alta qualità, grazie a un processore Qualcomm Snapdragon di nuova generazione. Al momento non ci sono informazioni sul chipset specifico.

Al momento non si conosce la data di annuncio e commercializzazione del dispositivo, né tantomeno i dettagli del clamshell. Tuttavia, è probabile che verrà presentato nella prima metà dell’anno.

In conclusione, Motorola ha grandi piani per il futuro nel settore degli smartphone pieghevoli. L’azienda vuole crescere costantemente nei prossimi tre anni e competere con i giganti del settore come Samsung ed Apple. Il prossimo smartphone pieghevole di Motorola, il Razr Plus 2024, sembra promettente, con un design simile al suo predecessore e prestazioni di alta qualità. Non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo dispositivo e di vederlo sul mercato.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Svelato il nuovo Motorola Razr Plus: ultime notizie