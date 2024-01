Svolta per i giovani da parte di Instagram e Facebook: ecco la nuova funzione

In un’epoca in cui i social network hanno preso il sopravvento nelle vite di molte persone, Instagram si è affermato come uno dei più popolari. Con il suo enorme successo, è diventato un mezzo di espressione per molti utenti, offrendo contenuti interessanti ma anche meno appropriati per determinate fasce d’età. Tuttavia, il tempo trascorso su Instagram può diventare eccessivo, soprattutto per i più giovani. Ecco perché è stata introdotta una nuova funzione chiamata Nighttime Nudges.

Questa nuova funzionalità consente agli utenti di monitorare il tempo trascorso sull’app e di impostare un limite massimo. Una volta superato il limite, l’applicazione si bloccherà automaticamente fino a quando il contatore non verrà azzerato. Solo a quel punto sarà possibile accedere nuovamente all’app.

Tuttavia, è soprattutto la fascia adolescenziale che utilizza Instagram in modo massiccio, spesso causando distrazioni eccessive. Per questo motivo è stata introdotta la funzione Nighttime Nudges, che mira a promuovere un uso consapevole del social tra i giovani. Quando un utente adolescente (che dovrebbe avere meno di 18 anni secondo le linee guida di Instagram) trascorre troppo tempo a guardare reel e post, l’applicazione si mette automaticamente in pausa. L’utente viene quindi invitato a fare una pausa e andare a dormire.

Questa funzione dovrebbe essere attivata solo per gli utenti di età inferiore ai 18 anni, al fine di favorire la qualità del sonno dei ragazzi e proteggerli dagli effetti negativi di un utilizzo eccessivo del social network. Inoltre, è stata implementata anche una funzione silenziosa che, durante una determinata fascia oraria, disattiva tutte le notifiche per evitare di disturbare il sonno degli utenti.

L’introduzione di questa nuova funzione da parte di Instagram rappresenta un passo importante nel contesto più ampio delle preoccupazioni per la salute mentale dei giovani. Altre piattaforme social come TikTok e Facebook hanno già attivato funzionalità simili, mentre più di 40 stati stanno portando avanti cause legali contro Meta (la società madre di Instagram) per il presunto contributo delle sue app ai problemi di salute mentale dei giovani. Le mosse intraprese da Instagram sono quindi un passo verso un futuro più responsabile e attento alla salute mentale dei suoi utenti.

In conclusione, Instagram ha introdotto una nuova funzione chiamata Nighttime Nudges per incoraggiare un utilizzo consapevole del social network, soprattutto tra i giovani. Questa funzione mette in pausa l’applicazione quando un utente adolescente trascorre troppo tempo su Instagram, invitandolo a fare una pausa e a dormire. L’obiettivo è proteggere la qualità del sonno dei giovani e ridurre gli effetti negativi di un utilizzo eccessivo dei social media. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio in cui sono state prese misure simili da altre piattaforme social e in cui sono state sollevate preoccupazioni sulla salute mentale dei giovani legate all’uso dei social network.

