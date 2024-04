CAP Abano Terme: ecco il codice di avviamento postale di Abano Terme – Il Dunque

Abano Terme è una rinomata località termale situata nella provincia di Padova, in Veneto, famosa per le sue acque curative e le sue spa di lusso che attraggono visitatori da tutto il mondo in cerca di relax e benessere. Oltre alle terme, Abano Terme è conosciuta anche per il suo Codice di Avviamento Postale (CAP), un codice numerico essenziale per l’invio di corrispondenza e pacchi nella zona. Il CAP di Abano Terme è 35031, un codice composto da cinque cifre che aiuta a identificare in modo univoco l’area geografica della località e a velocizzare la consegna della posta.

Il sistema dei CAP è stato introdotto in Italia nel 1967 con l’obiettivo di semplificare la distribuzione della posta e ridurre i tempi di consegna. Grazie al CAP, corrieri e uffici postali possono identificare con precisione la destinazione della corrispondenza e dei pacchi, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna. Le prime due cifre del CAP di Abano Terme, il 35, indicano la provincia di Padova, mentre le tre cifre successive, il 031, identificano l’area specifica della località.

È fondamentale includere il CAP corretto sull’indirizzo della corrispondenza o del pacco destinato ad Abano Terme per evitare smarrimenti e ritardi nella consegna. Oltre al CAP, è importante indicare chiaramente il nome del destinatario e il suo indirizzo completo sull’involucro, per facilitare il lavoro dei corrieri e degli uffici postali. Durante la stagione estiva, quando Abano Terme è particolarmente affollata di turisti in cerca di relax, è consigliabile inviare la corrispondenza con anticipo per evitare possibili disagi dovuti all’afflusso di visitatori.

Per spedire pacchi e merci a Abano Terme, è possibile usufruire dei servizi di spedizione offerti dalle principali società di corrieri nazionali e internazionali. Questi servizi garantiscono una consegna rapida e affidabile, permettendo di inviare pacchi in modo sicuro e puntuale. Prima di scegliere il corriere da utilizzare, è consigliabile verificare le tariffe e i tempi di consegna per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Abano Terme offre non solo le sue acque termali curative, ma anche una vasta gamma di servizi turistici che rendono il soggiorno dei visitatori ancora più piacevole. Con il suo CAP, la località è facilmente raggiungibile e collegata con il resto d’Italia e del mondo, permettendo a turisti e visitatori di inviare e ricevere corrispondenza in modo semplice e veloce. Grazie al sistema dei CAP, la consegna della posta a Abano Terme è garantita essere veloce ed efficiente, evitando possibili errori di smistamento.

In conclusione, il CAP 35031 di Abano Terme è un elemento essenziale per l’invio di corrispondenza e pacchi nella rinomata località termale. Verificare sempre il CAP corretto prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza è fondamentale per evitare problemi di consegna. Abano Terme vi aspetta per un soggiorno all’insegna del relax e del benessere, con la sicurezza di una consegna tempestiva della vostra corrispondenza.

