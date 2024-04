CAP Bra: ecco il codice di avviamento postale di Bra – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Bra, città situata in provincia di Cuneo, è un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco la località e facilitare la consegna della corrispondenza. Con il suo CAP 12042, Bra conta circa 30.000 abitanti ed è celebre per la sua tradizione enogastronomica, essendo la patria di Slow Food, un’organizzazione internazionale che promuove il cibo sano e sostenibile. Situata nel cuore delle Langhe, Bra è rinomata per i suoi vini pregiati come il Barolo e il Barbaresco, nonché per i suoi prodotti tipici come il tartufo e il formaggio.

Il CAP di Bra non viene utilizzato solo per la consegna della posta, ma anche per l’invio di pacchi e corrispondenza da parte di aziende e privati. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con precisione la destinazione del pacco e garantire una consegna rapida e sicura. Inoltre, durante la compilazione di moduli online per l’acquisto di beni e servizi, il CAP è spesso richiesto per assicurare la corretta indicazione dell’indirizzo di spedizione.

Per trovare il CAP di Bra, è possibile consultare diversi strumenti online come il sito ufficiale delle Poste Italiane o apposite piattaforme che forniscono informazioni dettagliate su tutte le località italiane. Inserendo il nome della città o del paese di interesse, il sistema restituirà il relativo Codice di Avviamento Postale insieme a ulteriori dettagli utili come il nome della provincia e della regione di appartenenza.

Il CAP di Bra è composto da cinque cifre numeriche, con le prime due che indicano la provincia di Cuneo e le ultime tre che identificano la città specifica. Il numero 042 assegnato a Bra indica la sua collocazione all’interno della provincia di Cuneo. L’uso corretto del CAP è fondamentale per evitare errori durante la spedizione della posta e dei pacchi, poiché un indirizzo errato potrebbe causare ritardi o la perdita della corrispondenza.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Bra rappresenta un elemento identificativo della città e della sua storia. Questo codice postale è parte integrante dell’identità di Bra e viene utilizzato anche per fini statistici e amministrativi al fine di organizzare in modo efficiente i flussi di corrispondenza e merci. Il CAP di Bra, con il suo numero 12042, non è solo un codice numerico ma anche un simbolo dell’identità e della storia di questa affascinante città piemontese.

In conclusione, il CAP di Bra svolge un ruolo fondamentale nell’identificare in modo univoco la città e garantire una consegna efficiente della corrispondenza. Grazie a questo codice di avviamento postale, le poste e i corrieri possono assicurare la consegna rapida e sicura della posta, mentre aziende e privati possono compilare correttamente i moduli online per l’invio di pacchi e corrispondenza. Il CAP di Bra, con il suo numero 12042, rappresenta non solo un codice numerico ma anche un simbolo dell’identità e della storia di questa città piemontese ricca di tradizioni enogastronomiche.

