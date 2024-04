CAP Cormano: ecco il codice di avviamento postale di Cormano – Il Dunque

Cormano è una cittadina di dimensioni ridotte situata nella provincia di Milano, in Lombardia, caratterizzata da una ricca storia e tradizione, e da una comunità vivace e attiva. Un dato fondamentale per chiunque desideri inviare posta a Cormano è il suo Codice di Avviamento Postale, noto come CAP.

Il CAP di Cormano è 20032, composto da cinque cifre che identificano in modo univoco la città e agevolano la consegna della corrispondenza. Questo codice è essenziale per garantire che la posta arrivi a destinazione senza ritardi e errori di smistamento. In Italia, il sistema dei CAP è gestito da Poste Italiane, che si occupa della distribuzione della posta su tutto il territorio nazionale.

Conoscere il CAP di Cormano è importante sia per i residenti della città che per chiunque debba inviare posta a Cormano da altre località. Il CAP 20032 è fondamentale per assicurare una corretta e tempestiva consegna della corrispondenza, facilitando il lavoro dei corrieri e garantendo un servizio efficiente.

Grazie al CAP, la distribuzione della posta risulta più veloce ed accurata, consentendo ai corrieri di identificare con precisione la località di destinazione e di smistare la posta in modo corretto. Senza l’utilizzo del CAP, sarebbe molto più complicato garantire una consegna puntuale della corrispondenza. Pertanto, conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Cormano è essenziale per evitare disagi e garantire un servizio postale efficiente.

Oltre alla sua funzione principale di facilitare la consegna della posta, il CAP di Cormano è richiesto anche da molte aziende e enti pubblici come parte integrante dell’indirizzo dei propri clienti o utenti. Conoscere il Codice di Avviamento Postale di Cormano può rivelarsi utile anche in altri contesti, come per esempio per compilare moduli o documenti ufficiali.

In conclusione, il CAP 20032 è un elemento chiave per garantire la corretta consegna della posta a Cormano. Utilizzarlo correttamente è fondamentale per evitare ritardi e assicurare che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile. Grazie al CAP, la distribuzione della posta risulta più efficiente e veloce, garantendo un servizio postale di qualità per i residenti e i visitatori di Cormano.

