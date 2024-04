CAP Cornaredo: ecco il codice di avviamento postale di Cornaredo – Il Dunque

Cornaredo è un piccolo comune situato nella provincia di Milano, in Lombardia, con una popolazione di circa 12.000 abitanti. La cittadina è conosciuta per la sua tranquillità e per la sua buona connessione con il capoluogo lombardo. Uno degli aspetti cruciali per identificare un luogo è il suo codice di avviamento postale, e quello di Cornaredo è il CAP 20010.

Il Codice di Avviamento Postale, abbreviato in CAP, è un codice numerico composto da cinque cifre che identifica un’area geografica specifica al fine di facilitare la distribuzione della corrispondenza. Ogni comune in Italia ha il proprio CAP, e nel caso di Cornaredo, questo codice è 20010.

L’utilizzo del CAP è essenziale per garantire una corretta consegna della posta. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con precisione l’area di destinazione e instradare la corrispondenza nel modo più efficiente possibile. Senza il CAP, sarebbe molto più complicato e costoso gestire la distribuzione della posta, con il rischio di errori e ritardi.

Il CAP 20010 di Cornaredo svolge il ruolo di identificatore univoco del comune e facilita il recapito della corrispondenza in modo rapido ed efficiente, garantendo che giunga a destinazione senza intoppi. Oltre alla sua funzione pratica, il CAP contribuisce anche a definire l’identità del comune, distinguendolo dagli altri nel contesto postale nazionale.

Il CAP di Cornaredo non è soltanto utilizzato per la distribuzione della posta tradizionale, ma anche per altri servizi e attività che richiedono l’indicazione dell’area di destinazione. Ad esempio, è fondamentale inserire il CAP corretto quando si effettuano spedizioni, acquisti online o si compilano documenti che necessitano dell’indirizzo di Cornaredo. In questo modo, si evitano errori e si garantisce che la corrispondenza arrivi a destinazione nel modo appropriato e puntuale.

Per trovare il CAP di Cornaredo e di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare diverse fonti. Il sito web ufficiale delle Poste Italiane offre un servizio di ricerca del CAP, dove è possibile trovare il codice corretto inserendo il nome della località. In alternativa, è possibile recarsi direttamente all’ufficio postale più vicino per ottenere informazioni dettagliate sul CAP di Cornaredo e su come utilizzarlo correttamente.

In conclusione, il CAP 20010 è il codice di avviamento postale di Cornaredo che identifica univocamente il comune all’interno del sistema postale italiano. Grazie a questo codice, la corrispondenza destinata a Cornaredo può essere consegnata in modo efficiente, evitando errori e ritardi nella consegna. L’uso corretto del CAP è fondamentale per garantire una gestione accurata della posta e di altri servizi che richiedono l’indicazione dell’area di destinazione.

