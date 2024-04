CAP Lecce: ecco il codice di avviamento postale di Lecce – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Lecce è un codice numerico essenziale per identificare l’ufficio postale di destinazione di una spedizione nella città e nelle zone circostanti. Lecce, situata nel Salento, è nota per la sua architettura barocca e il suo patrimonio storico, con una popolazione di circa 95.000 abitanti. Per garantire una corretta consegna della corrispondenza, è fondamentale conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Lecce.

Il CAP di Lecce è 73100, che corrisponde all’ufficio postale centrale della città. Questo codice deve essere indicato accuratamente sulla busta o sul pacco da spedire a Lecce, insieme all’indirizzo completo del destinatario. In questo modo si evitano errori di consegna e ritardi nella distribuzione della posta.

È importante notare che il CAP di Lecce può variare a seconda della zona della città in cui si trova il destinatario. Ad esempio, il CAP per la zona di San Cataldo è 73100, mentre per la zona di San Lazzaro è lo stesso. È quindi fondamentale verificare attentamente il CAP corretto della zona di Lecce in cui si trova il destinatario prima di inviare una lettera o un pacco.

Per trovare il CAP preciso di una determinata zona di Lecce, si può consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o contattare direttamente l’ufficio postale più vicino per ottenere le informazioni necessarie. In alternativa, esistono servizi online gratuiti che consentono di trovare il CAP di qualsiasi località italiana inserendo semplicemente l’indirizzo completo del destinatario.

L’indicazione corretta del CAP di Lecce è fondamentale anche per i servizi di spedizione espresso, come quelli offerti da corrieri privati o aziende specializzate. Questi servizi richiedono sempre il CAP corretto per garantire una consegna veloce ed efficiente della merce.

In conclusione, il CAP di Lecce è un elemento cruciale per identificare l’ufficio postale di destinazione nella città e nelle zone limitrofe. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Lecce è indispensabile per garantire una corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi. È consigliabile verificare attentamente il CAP corretto della zona di Lecce in cui si trova il destinatario prima di spedire una lettera o un pacco, al fine di evitare errori di consegna e ritardi nella distribuzione della posta.

