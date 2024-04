CAP Marano di Napoli: ecco il codice di avviamento postale di Marano di Napoli – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico composto da cinque cifre che identifica in modo univoco ogni località italiana, facilitando così il recapito della corrispondenza. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, come ad esempio Marano di Napoli che ha il CAP 80016. In questo articolo, esploreremo l’importanza del CAP di Marano di Napoli e i servizi postali disponibili nella zona.

Marano di Napoli è un comune situato nella città metropolitana di Napoli, nella regione Campania. Con una popolazione di circa 60.000 abitanti, Marano di Napoli è una delle località più popolose della zona. Il comune si estende su una superficie di circa 14 chilometri quadrati e include diverse frazioni come Marano centro, Chiaiano, Soccavo e Pianura.

Il CAP di Marano di Napoli, come già menzionato, è 80016 e rappresenta un elemento essenziale per garantire la corretta consegna della posta nella zona. È fondamentale includere il CAP nell’indirizzo quando si invia una lettera o un pacco a Marano di Napoli per evitare possibili errori di consegna. Inoltre, conoscere il CAP della propria località può essere utile per compilare moduli e documenti che richiedono questa informazione.

I servizi postali a Marano di Napoli sono gestiti da Poste Italiane, l’azienda responsabile della distribuzione della posta in tutto il territorio nazionale. Presso l’ufficio postale di Marano di Napoli è possibile accedere a una serie di servizi, tra cui l’invio di lettere, pacchi e raccomandate, il pagamento di bollettini postali e l’apertura di conti correnti postali. Inoltre, l’ufficio postale offre servizi aggiuntivi come cambio valuta, pagamento di pensioni e bollettini premarcati.

Oltre all’ufficio postale principale, a Marano di Napoli sono presenti diversi sportelli postali dislocati in punti strategici della città. Questi sportelli offrono ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi postali in modo più comodo e veloce, senza la necessità di recarsi all’ufficio postale centrale. Poste Italiane mette a disposizione dei clienti anche il servizio di Poste Mobile, un operatore telefonico virtuale che offre tariffe convenienti per chiamate e messaggi.

Il CAP di Marano di Napoli non è soltanto importante per il recapito della posta, ma anche per l’identificazione della località in diversi contesti. Ad esempio, è cruciale includere il CAP quando si effettua un acquisto online e si inserisce l’indirizzo di consegna per garantire la corretta consegna della merce. Inoltre, il CAP è utilizzato anche in pratiche amministrative e burocratiche, come nella compilazione di moduli per l’iscrizione a scuole o servizi pubblici.

Per ottenere il CAP di Marano di Napoli, è possibile consultare diversi siti online come il sito ufficiale di Poste Italiane o il portale del Comune di Marano di Napoli. In alternativa, è possibile richiedere informazioni presso l’ufficio postale o gli sportelli postali presenti nella zona. È importante ricordare che il CAP è un dato pubblico facilmente reperibile, quindi è consigliabile utilizzarlo correttamente per evitare problemi di consegna della posta.

In conclusione, il CAP 80016 identifica in modo univoco la località di Marano di Napoli e garantisce il corretto recapito della posta nella zona. Conoscere il CAP della propria località è essenziale per evitare errori di consegna della corrispondenza e garantire una gestione precisa della posta. Quando si desidera inviare una lettera o un pacco a Marano di Napoli, è fondamentale includere il CAP nell’indirizzo per una consegna puntuale e accurata.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Marano di Napoli: ecco il codice di avviamento postale di Marano di Napoli – Il Dunque