CAP Marino: ecco il codice di avviamento postale di Marino – Il Dunque

Il Comune di Marino, situato nella provincia di Roma, è un luogo ricco di storia e tradizione. Conosciuto per la sua famosa sagra dell’uva e per le sue antiche cantine, Marino è una meta turistica molto apprezzata da visitatori provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, quando si desidera inviare una lettera o un pacco a Marino, è essenziale conoscere il CAP Marino, il codice di avviamento postale che identifica in modo univoco la località. Vediamo insieme come trovare e utilizzare correttamente il CAP Marino per spedire la tua corrispondenza in modo efficace.

Il CAP Marino è un codice composto da cinque cifre che identifica in modo univoco la località di Marino. Questo codice, che è 00047, deve essere inserito dopo il nome della località e prima del nome della provincia nell’indirizzo postale. Ad esempio, se si desidera inviare una lettera a Marino, l’indirizzo completo da utilizzare sarà: Via Roma, 10 – 00047 Marino (RM).

Per trovare il CAP Marino, è possibile consultare diversi strumenti online. Il sito web ufficiale delle Poste Italiane offre un servizio di ricerca CAP che risulta essere molto utile. Basterà inserire il nome della località e il servizio restituirà il codice di avviamento postale corretto. In alternativa, è possibile consultare una guida cartacea che elenchi i CAP di tutte le località italiane. È fondamentale verificare sempre l’esattezza del CAP Marino prima di spedire la corrispondenza, al fine di evitare possibili ritardi o smarrimenti.

Una volta individuato il CAP Marino corretto, è importante utilizzarlo correttamente sull’indirizzo postale. È consigliabile inserire il CAP prima del nome della provincia e scrivere l’indirizzo in modo chiaro e leggibile. È preferibile utilizzare caratteri stampati o scritti a mano in modo ordinato, al fine di agevolare il lavoro dei corrieri postali. Una corretta compilazione dell’indirizzo postale è essenziale per garantire la corretta consegna della corrispondenza.

Oltre al CAP Marino, è importante conoscere anche il nome della provincia a cui Marino appartiene, che è Roma. Pertanto, l’indirizzo completo da utilizzare per spedire una lettera a Marino sarà: Via Roma, 10 – 00047 Marino (RM). L’inserimento corretto del CAP e della provincia è cruciale per evitare errori di smistamento e garantire la corretta consegna della corrispondenza.

Se si ha la necessità di spedire una lettera o un pacco a Marino, è possibile recarsi in un ufficio postale oppure utilizzare i servizi di spedizione offerti da corrieri privati. In entrambi i casi, è importante compilare correttamente l’indirizzo postale, inserendo il CAP Marino e la provincia di appartenenza. In questo modo, si potranno evitare ritardi nella consegna e assicurarsi che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

In conclusione, il CAP Marino è un elemento di fondamentale importanza quando si desidera spedire una lettera o un pacco a Marino. Grazie a questo codice di avviamento postale, è possibile identificare in modo univoco la località e garantire la corretta consegna della corrispondenza. È importante verificare sempre l’esattezza del CAP Marino prima di inviare la corrispondenza e compilare l’indirizzo in modo chiaro e leggibile. Seguendo queste indicazioni, sarà possibile spedire la corrispondenza a Marino in modo sicuro e veloce.

