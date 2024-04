CAP Meda: ecco il codice di avviamento postale di Meda – Il Dunque

Meda, situata in provincia di Monza e Brianza, è un comune italiano con una popolazione di circa 24.000 abitanti. La cittadina vanta una lunga storia e una posizione geografica strategica vicino a Milano. Il codice di avviamento postale di Meda, noto come CAP Meda, è essenziale per garantire una corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi destinati alla zona. In particolare, il CAP Meda è 20821 e identifica in modo univoco il comune.

Il CAP Meda, composto da cinque cifre come tutti i codici postali italiani, è fondamentale per l’individuazione e la consegna corretta della corrispondenza. È importante che il CAP sia sempre indicato in modo chiaro e leggibile su ogni lettera o pacco destinato a Meda per evitare ritardi o errori di consegna. Oltre al codice principale 20821, esistono anche altri codici postali per le frazioni o le zone limitrofe di Meda, come ad esempio Lentate sul Seveso con il CAP 20823 e Mariano Comense con il CAP 22066.

Per scoprire il CAP Meda o di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare il sito ufficiale delle Poste Italiane o rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino. Il CAP Meda non solo serve per l’individuazione della zona postale, ma ha anche una rilevanza statistica e amministrativa. Grazie a questo codice, è possibile analizzare il flusso della corrispondenza, monitorare le attività postali e assegnare gli uffici postali competenti per la zona.

Per i residenti e le imprese di Meda, è fondamentale conoscere e utilizzare correttamente il CAP per evitare errori di consegna e ritardi nella ricezione della posta. Indicare il CAP Meda in modo chiaro e leggibile su ogni spedizione è essenziale anche per invii in altre località italiane. In conclusione, il CAP Meda è un codice di avviamento postale fondamentale per garantire una corretta gestione della corrispondenza a Meda e migliorare l’efficienza del servizio postale nella zona.

