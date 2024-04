CAP Melito di Napoli: ecco il codice di avviamento postale di Melito di Napoli – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Melito di Napoli, composto da cinque cifre, è fondamentale per l’invio corretto di spedizioni nella cittadina campana. Questo codice identifica in modo univoco l’area geografica di destinazione di lettere e pacchi, con il CAP corrispondente a 80017. Melito di Napoli è un comune in crescita, con una popolazione di circa 38.000 abitanti, che offre numerose attività commerciali e di servizi, rendendolo un importante polo di attrazione per residenti e visitatori.

Il CAP di Melito di Napoli è essenziale per garantire la corretta consegna delle spedizioni postali, facilitando il lavoro degli uffici postali e dei corrieri. Grazie a questo codice, è possibile individuare con precisione l’indirizzo di destinazione e assicurare la puntualità delle consegne. Inoltre, il CAP contribuisce a ridurre i tempi di consegna e a evitare errori di indirizzamento, migliorando il processo di smistamento delle spedizioni.

Ogni comune in Italia ha il proprio CAP, che consente di identificare univocamente la località di destinazione delle spedizioni postali. Questo sistema di codici numerici rende più efficiente e organizzata la gestione delle spedizioni, garantendo consegne rapide e precise in tutto il Paese. Per trovare il CAP di Melito di Napoli, è possibile consultare l’ufficio postale locale o il sito web ufficiale di Poste Italiane, che fornisce un elenco completo dei CAP di tutti i comuni italiani.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Melito di Napoli rappresenta un elemento simbolico di identità e appartenenza per i residenti della città. Questo codice numerico contribuisce a definire l’identità del luogo e a creare un senso di comunità tra gli abitanti. Nonostante l’era digitale, le spedizioni postali rimangono un mezzo essenziale per l’invio di documenti e merci, e il CAP svolge un ruolo fondamentale nella corretta consegna delle spedizioni.

Il CAP di Melito di Napoli ha anche un valore storico e culturale, rappresentando l’evoluzione del sistema postale italiano nel corso dei decenni. Questo codice numerico testimonia come il sistema postale si sia adattato alle esigenze della società moderna, mantenendo la sua importanza anche nell’era digitale. In conclusione, il CAP di Melito di Napoli è indispensabile per garantire la corretta consegna delle spedizioni postali nella città, contribuendo a rendere più efficiente e organizzato il sistema postale italiano.

