CAP Merate: ecco il codice di avviamento postale di Merate – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema di codici numerici utilizzato in Italia per identificare in modo univoco le varie località e facilitare la consegna della posta e dei pacchi. Ogni città, paese o frazione ha il suo CAP, che viene utilizzato insieme all’indirizzo per garantire che la spedizione arrivi correttamente a destinazione. Ad esempio, a Merate, in provincia di Lecco, il CAP è 23807.

Merate è un comune italiano con una popolazione di circa 15.000 abitanti, situato nella pianura brianzola ai piedi delle Prealpi. Conosciuto per la sua ricca storia e i suoi paesaggi mozzafiato, Merate è una meta turistica molto apprezzata sia dai residenti che dai visitatori. Grazie al suo CAP, chiunque desideri inviare della posta a Merate può farlo in modo rapido e sicuro, evitando possibili errori di consegna.

Il CAP di Merate, composto da cinque cifre, identifica univocamente il comune. La prima cifra, il 2, indica la provincia di Lecco, mentre le cifre successive specificano in modo dettagliato la località. Questo sistema di codici postali permette ai corrieri e agli addetti alle consegne di individuare con precisione l’indirizzo del destinatario e garantire una consegna veloce ed efficiente.

Non solo la posta, ma anche le spedizioni di pacchi e merci beneficiano dell’utilizzo del CAP di Merate. Le aziende di spedizioni possono organizzare al meglio i propri servizi e garantire una consegna rapida ed efficiente grazie a questo codice. Inoltre, il CAP facilita la gestione dei resi e delle problematiche legate alla consegna, consentendo di individuare con precisione il punto in cui si è verificato l’errore.

Per conoscere il CAP di Merate o di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare servizi online dedicati. In alternativa, è sempre possibile chiedere informazioni direttamente all’ufficio postale più vicino o contattare il servizio clienti delle Poste per ottenere dettagli sul codice di avviamento postale di Merate.

In conclusione, il CAP di Merate, 23807, è un elemento fondamentale per garantire una corretta e veloce consegna della posta e dei pacchi nella città brianzola. Grazie a questo codice, i corrieri e gli addetti alle consegne possono individuare con precisione l’indirizzo del destinatario e assicurare una consegna rapida ed efficiente. Assicurati sempre di indicare correttamente il CAP quando spedisci posta o pacchi a Merate per evitare possibili errori di consegna e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

