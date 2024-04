CAP Mestre: ecco il codice di avviamento postale di Mestre – Il Dunque

Mestre, una città situata nel cuore della regione del Veneto, è conosciuta non solo per la sua posizione strategica, ma anche per la sua ricca storia e le tradizioni radicate nel territorio. Tra le informazioni indispensabili per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza a Mestre, c’è il codice di avviamento postale, noto con l’acronimo CAP. In questo articolo esploreremo il significato, l’utilità e la corretta modalità di utilizzo del CAP di Mestre.

Il CAP di Mestre, essenziale per una corretta destinazione della posta, è identificato dalla sequenza numerica 30170. Questo codice, composto da cinque cifre, è fondamentale per garantire che la corrispondenza giunga a destinazione nel minor tempo possibile. Oltre alle tradizionali lettere, il CAP di Mestre è cruciale anche per spedizioni di merci e pacchi, richiedendo particolare attenzione da parte delle aziende che operano nel settore della logistica e del trasporto. Inoltre, per gli acquirenti online è essenziale conoscere e inserire correttamente il CAP di Mestre nei dati di spedizione al fine di ricevere gli acquisti senza intoppi.

Per individuare il CAP di Mestre, è possibile ricorrere a diversi strumenti online, come il servizio di ricerca CAP offerto sul sito delle poste italiane. In alternativa, consultare una guida postale o rivolgersi direttamente alle poste locali può essere altrettanto efficace. È importante tenere presente che il CAP può variare anche all’interno della stessa città, pertanto è imprescindibile inserire sempre il codice corretto per evitare errori nella consegna della corrispondenza.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Mestre rivela aspetti interessanti sulla storia e sull’organizzazione territoriale della città. Inserito in un sistema di codici postali che suddivide il territorio italiano in aree omogenee, il CAP di Mestre rappresenta una parte integrante dell’identità della città all’interno del contesto postale nazionale. Perciò, la prossima volta che si debba inviare una lettera o un pacco a Mestre, è fondamentale ricordarsi di includere il CAP corretto per garantire una consegna senza intoppi.

In conclusione, il CAP di Mestre non è soltanto un insieme di numeri, ma un elemento fondamentale per la corretta gestione della posta e delle spedizioni nella città veneta. Oltre alle sue implicazioni pratiche, il codice di avviamento postale rappresenta un pezzo di storia e di identità territoriale di Mestre. Quindi, assicuratevi di utilizzare il CAP corretto la prossima volta che vi trovate a dover inviare della corrispondenza a Mestre, garantendo così che la vostra posta giunga a destinazione senza problemi.

