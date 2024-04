CAP Mirano: ecco il codice di avviamento postale di Mirano – Il Dunque

Mirano, una pittoresca cittadina situata nella provincia di Venezia, è celebre per la sua storia, la sua cultura e la sua bellezza naturalistica. Nonostante le sue dimensioni modeste, Mirano è un luogo affascinante e intriso di tradizione, che attrae ogni anno numerosi turisti da ogni parte del mondo. Tra le informazioni utili per coloro che intendono visitare o spedire della corrispondenza a Mirano, vi è il codice di avviamento postale, essenziale per garantire una corretta consegna di lettere e pacchi.

Il CAP di Mirano è 30035, un codice composto da cinque cifre che identifica univocamente la località e semplifica il lavoro dei corrieri e dei servizi postali nel recapitare la posta ai destinatari. Grazie al CAP, ogni località ha il suo identificativo unico, che contribuisce a evitare errori e ritardi nella consegna della corrispondenza. Questo sistema di codici di avviamento postale è ampiamente utilizzato in Italia per organizzare in modo efficiente e preciso la distribuzione della posta.

Mirano vanta una lunga storia e un notevole patrimonio artistico e culturale. Tra le sue attrazioni principali figurano la Chiesa di San Martino, risalente al XII secolo, e il maestoso Palazzo Contarini, un elegante edificio rinascimentale che ospita mostre ed eventi culturali. La cittadina è rinomata anche per le sue tradizioni culinarie, con piatti tipici della cucina veneta che spaziano dalle sarde in saor alle frittelle di mela. Inoltre, Mirano è circondata da paesaggi naturali incantevoli, come il Parco Regionale del fiume Brenta, che offre numerose opportunità per escursioni e attività all’aria aperta.

Per coloro che devono spedire della posta a Mirano, la conoscenza del CAP della località è fondamentale per assicurarsi che la corrispondenza giunga a destinazione nel minor tempo possibile. Grazie al codice di avviamento postale, i corrieri possono organizzare in modo efficiente le consegne e garantire che le lettere e i pacchi vengano recapitati senza intoppi. Inoltre, conoscere il CAP di Mirano può rivelarsi utile anche per chi intende ricevere della posta nella città, poiché consente di comunicare in modo chiaro e preciso l’indirizzo di destinazione.

Oltre al CAP di Mirano, è essenziale tenere presente anche altri dettagli relativi all’indirizzo di destinazione, come il nome della via e il numero civico. Queste informazioni, insieme al codice di avviamento postale, sono cruciali per garantire una corretta e tempestiva consegna della posta. Inoltre, è consigliabile includere anche un recapito telefonico del destinatario, che potrebbe rivelarsi utile in caso di necessità di contatto da parte del corriere o del servizio postale.

Mirano gode di una buona rete di collegamenti con il resto della provincia di Venezia e con le principali città del Veneto. Grazie alla sua posizione strategica, la città è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici, agevolando il trasporto di merci e corrispondenza da e per Mirano. La presenza di uffici postali e servizi di spedizione nei dintorni della cittadina rende ancora più agevole l’invio e la ricezione di pacchi e lettere.

Chiunque desideri spedire della posta a Mirano può farlo attraverso diversi canali, come l’ufficio postale, i servizi di spedizione privati o il servizio di posta elettronica. È importante, in ogni caso, assicurarsi di indicare correttamente il CAP di Mirano sull’indirizzo di destinazione, al fine di evitare ritardi o errori nella consegna della corrispondenza. È consigliabile anche verificare i tempi e i costi di spedizione, per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

In conclusione, il CAP di Mirano è un elemento cruciale da conoscere per chiunque debba spedire della posta alla città o ricevere corrispondenza in loco. Grazie a questo codice di avviamento postale, è possibile garantire una corretta consegna della posta e evitare problemi o ritardi nella ricezione di pacchi e lettere. Con la sua storia millenaria, la sua ricca cultura e la sua incantevole bellezza paesaggistica, Mirano rappresenta una meta affascinante e suggestiva, degna di essere esplorata e apprezzata da visitatori e abitanti del luogo.

