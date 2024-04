CAP Nova Milanese: ecco il codice di avviamento postale di Nova Milanese – Il Dunque

Nova Milanese è un comune situato nella provincia di Monza e della Brianza, nella regione Lombardia, con una popolazione di circa 25.000 abitanti. Caratterizzato dalla sua storia antica e dalla ricca cultura, Nova Milanese è nota anche per il suo codice di avviamento postale, il CAP 20834, che svolge un ruolo fondamentale nella corretta spedizione della posta e nella localizzazione geografica del comune.

Il Codice di Avviamento Postale, o CAP, è un codice numerico utilizzato in Italia per identificare univocamente le località sul territorio nazionale. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, composto da cinque cifre. Il CAP di Nova Milanese, 20834, garantisce la corretta consegna della posta e dei pacchi nella zona, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna. Questo codice è parte integrante del sistema postale italiano, permettendo una precisa identificazione della destinazione delle spedizioni e facilitando il lavoro degli addetti postali.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Nova Milanese ha anche un significato simbolico per la comunità locale, diventando un punto di riferimento identitario per gli abitanti. In un’epoca di globalizzazione, il codice postale rappresenta un elemento di appartenenza e identità per la comunità, utilizzato quotidianamente per la corrispondenza e le spedizioni. Amministrativamente, il CAP di Nova Milanese è gestito da Poste Italiane, che assegna i codici di avviamento postale a tutte le località italiane, garantendo un sistema univoco per l’identificazione delle località sul territorio nazionale.

Conoscere il proprio CAP è importante per i cittadini di Nova Milanese non solo per la corrispondenza, ma anche per pratiche amministrative, servizi pubblici e acquisti online. Il CAP 20834 è parte integrante della vita quotidiana della comunità, garantendo una corretta consegna della posta, un’identificazione rapida della località e una maggiore efficienza nei servizi di spedizione. In un contesto digitale e globalizzato, il CAP di Nova Milanese rimane un punto fermo per la comunità, mantenendo vivo il legame con la propria storia e identità.

In conclusione, il codice di avviamento postale di Nova Milanese, il CAP 20834, svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione e nella consegna della posta nella località. Grazie alla sua composizione di cinque cifre, il CAP rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e i servizi postali di Nova Milanese, contribuendo a mantenere viva l’identità e l’appartenenza alla comunità locale.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Nova Milanese: ecco il codice di avviamento postale di Nova Milanese – Il Dunque