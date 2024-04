CAP Oristano: ecco il codice di avviamento postale di Oristano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un insieme di numeri che identificano in modo univoco ogni località italiana. Questo codice svolge un ruolo essenziale nell’invio e nella consegna della posta, semplificando il lavoro dei corrieri e garantendo una distribuzione più rapida ed efficace. Nel caso di Oristano, una delle città più rilevanti della Sardegna, il CAP corrispondente è 09170.

Oristano conta circa 32.000 abitanti ed è situata nella parte occidentale dell’isola. Rinomata per la sua ricca storia e le sue bellezze naturali, Oristano rappresenta un importante centro culturale e turistico della Sardegna. La città vanta numerosi monumenti storici, tra cui il Duomo di Santa Maria Assunta, il Palazzo Arcais e il Museo Archeologico. Inoltre, Oristano è celebre per la sua tradizione culinaria, con piatti tipici come la fregola con arselle, la malloreddus alla campidanese e il porceddu sardo.

Il CAP di Oristano, come precedentemente menzionato, è 09170. Questo codice consente di identificare in modo univoco la città, facilitando il trattamento della posta da parte degli uffici postali e dei corrieri. Grazie al CAP, è possibile assicurare una consegna più rapida ed efficiente della corrispondenza, evitando possibili ritardi e smarrimenti.

I CAP sono stati introdotti in Italia nel 1967 al fine di ottimizzare l’organizzazione e l’efficienza del servizio postale. Da allora, i codici di avviamento postale sono diventati uno strumento cruciale per l’individuazione delle località e la gestione della corrispondenza. Ogni città italiana dispone del proprio CAP, che può variare da un minimo di 3 cifre a un massimo di 5 cifre.

Il CAP di Oristano, 09170, è composto da 5 cifre. Le prime due cifre, 09, identificano la provincia di Oristano, mentre le restanti tre cifre, 170, identificano in modo univoco la città. Grazie a questo codice, è possibile spedire la posta a Oristano in modo rapido e sicuro, evitando possibili errori di indirizzamento e smarrimenti.

Per scoprire il CAP di Oristano, è possibile consultare diverse risorse online, come il sito web del servizio postale italiano o specifiche piattaforme di ricerca dei codici postali. In alternativa, è possibile richiedere informazioni agli uffici postali o ai corrieri operanti nella zona. Grazie al CAP di Oristano, è possibile spedire la corrispondenza in modo veloce e affidabile, garantendo una consegna tempestiva.

Oltre al CAP, è importante tenere presente l’esistenza di altri codici postali utilizzati per individuare le diverse zone di una città. Ad esempio, a Oristano sono presenti vari CAP per le diverse frazioni e quartieri della città, che consentono di identificare con precisione l’indirizzo di destinazione. Tra i quartieri più popolosi di Oristano si possono citare Sa Rodia, Sa Cheia, San Cristoforo e Torregrande, ciascuno con il proprio CAP.

In conclusione, il CAP di Oristano, 09170, rappresenta un codice di avviamento postale essenziale per l’invio e la consegna della corrispondenza nella città sarda. Grazie a questo codice, è possibile garantire una distribuzione veloce ed efficiente della posta, evitando eventuali ritardi e smarrimenti. Con il CAP di Oristano, è possibile spedire la corrispondenza in modo sicuro e affidabile, contribuendo a mantenere inalterato l’alto standard qualitativo del servizio postale italiano.

