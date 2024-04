CAP Paderno Dugnano: ecco il codice di avviamento postale di Paderno Dugnano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Paderno Dugnano, situato nella provincia di Milano, Lombardia, rappresenta un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco l’area postale della città. Il CAP 20037 è utilizzato dalle poste italiane per agevolare la distribuzione della posta e garantire la corretta consegna degli indirizzi. Coprendo sia le zone periferiche che il centro storico, il CAP di Paderno Dugnano assicura che ogni corrispondenza giunga a destinazione nel minor tempo possibile.

Con una popolazione di circa 45.000 abitanti, Paderno Dugnano si colloca a nord di Milano e riveste un ruolo significativo come centro industriale e commerciale. La presenza di numerose aziende operanti nei settori della produzione, della logistica e dei servizi conferisce alla città una posizione strategica, vicina alla metropoli milanese e ben collegata alle principali vie di comunicazione. Questo ha contribuito a rendere Paderno Dugnano un importante polo economico della Lombardia nel corso degli anni.

Il corretto utilizzo del CAP di Paderno Dugnano, 20037, è di fondamentale importanza per chiunque debba inviare della posta o ricevere spedizioni nella città. Indicando questo codice insieme al nome della via e al numero civico sull’indirizzo del destinatario, si garantisce che la corrispondenza venga smistata in modo efficiente dalle poste italiane, risparmiando tempo e risorse.

Per ottenere informazioni sul CAP di Paderno Dugnano, è possibile consultare il sito internet delle poste italiane o rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino. In alternativa, è possibile individuare il CAP stampato su qualsiasi lettera o pacco recapitato nella città. Poiché il CAP varia da città a città in Italia, è essenziale conoscere quello corretto per Paderno Dugnano al fine di evitare eventuali errori di recapito.

Oltre alla sua importanza come centro economico, Paderno Dugnano è rinomata anche per la sua ricca storia e i suoi monumenti storici. Tra le attrazioni più celebri della città spiccano il Castello Visconteo, risalente al XIV secolo, e la Chiesa di San Pietro, un capolavoro di stile romanico-gotico. Inoltre, Paderno Dugnano vanta numerosi parchi e aree verdi, offrendo opportunità di relax e passeggiate all’aria aperta.

La presenza di numerose aziende e industrie ha reso Paderno Dugnano una meta ambita per chi cerca lavoro e opportunità di crescita professionale. La città offre un ambiente dinamico e stimolante, favorito dalla sua vicinanza a Milano e dai buoni collegamenti con i mezzi pubblici. Inoltre, la presenza di istituti scolastici e centri di formazione professionale garantisce un’ampia gamma di possibilità per coloro che desiderano ampliare le proprie competenze.

Infine, il CAP 20037 di Paderno Dugnano rappresenta un elemento cruciale per garantire la corretta consegna della posta nella città. Indicarlo accuratamente sull’indirizzo del destinatario è indispensabile per evitare ritardi o smarrimenti nella corrispondenza. Le poste italiane raccomandano di verificare sempre la correttezza del CAP indicato prima di spedire qualsiasi tipo di posta, al fine di evitare inconvenienti e problemi di recapito.

In conclusione, il CAP di Paderno Dugnano è un codice numerico essenziale per identificare l’area postale della città e garantire la corretta consegna della posta. Conoscere il CAP corretto, 20037, è fondamentale per chiunque debba inviare corrispondenza o ricevere spedizioni a Paderno Dugnano. Grazie alla sua vivace realtà economica e culturale, oltre alla sua posizione strategica, la città rappresenta una destinazione ideale per chi cerca lavoro, opportunità di crescita e un ambiente stimolante e dinamico.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Paderno Dugnano: ecco il codice di avviamento postale di Paderno Dugnano – Il Dunque