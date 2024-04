CAP Pescara: ecco il codice di avviamento postale di Pescara – Il Dunque

Il CAP di Pescara è un codice di avviamento postale che identifica in modo univoco la città di Pescara, situata nella regione Abruzzo. Questo codice è essenziale per garantire la corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi destinati a questa località. Nell’articolo di oggi esploreremo tutti gli aspetti legati al CAP di Pescara, dal momento della sua istituzione alle sue caratteristiche principali.

Il CAP di Pescara è costituito da cinque cifre numeriche, che vanno dalla 65121 alla 65129. Questo codice è stato introdotto per la prima volta nel 1967, in seguito alla riforma del sistema postale italiano che ha stabilito l’implementazione dei codici di avviamento postale per tutte le città del Paese. Grazie al CAP, è possibile identificare rapidamente e con precisione la località di destinazione di una spedizione postale, evitando eventuali errori di consegna e ritardi nella consegna della corrispondenza.

Le prime due cifre del CAP di Pescara, il 65, indicano la provincia di appartenenza della città, che nel caso specifico è Pescara. Le tre cifre rimanenti identificano in modo univoco il centro abitato di destinazione, ovvero la città di Pescara. Questo sistema di codici postali è stato introdotto per ottimizzare i processi di smistamento della posta e garantire la corretta consegna delle spedizioni in tempi rapidi ed efficienti.

Il CAP di Pescara non è utilizzato solo per la corrispondenza tradizionale, ma anche per i pacchi e le spedizioni postali di vario genere. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con precisione il luogo di destinazione della spedizione e organizzare al meglio le proprie consegne. Inoltre, il CAP è utile anche per fini statistici e amministrativi, poiché consente di monitorare il volume di corrispondenza indirizzata a una determinata località e di pianificare al meglio le attività postali sul territorio.

Non solo la posta tradizionale beneficia del CAP di Pescara, ma anche il mondo digitale. Questo codice è essenziale per garantire la corretta consegna delle email e delle comunicazioni online. Molte piattaforme di e-commerce e servizi online richiedono l’inserimento del CAP per verificare l’indirizzo di spedizione e garantire la corretta consegna della merce acquistata al destinatario.

Per trovare il CAP di Pescara, è possibile consultare diverse fonti, come il sito ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare piattaforme online specializzate nella ricerca dei codici postali delle città italiane. In alternativa, è possibile chiedere informazioni direttamente all’ufficio postale più vicino o contattare il servizio clienti delle Poste Italiane per ricevere assistenza nella ricerca del CAP di Pescara.

In conclusione, il CAP di Pescara è un codice di avviamento postale fondamentale per garantire la corretta consegna della corrispondenza e delle spedizioni destinate a questa città. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione della spedizione e organizzare al meglio le consegne. Se hai la necessità di inviare una lettera o un pacco a Pescara, assicurati di inserire correttamente il CAP nella tua spedizione per evitare errori di consegna e ritardi nella consegna della corrispondenza.

