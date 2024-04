CAP Peschiera Borromeo: ecco il codice di avviamento postale di Peschiera Borromeo – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Peschiera Borromeo, situato nella provincia di Milano, è 20068 e serve a identificare univocamente la località per facilitare la spedizione della corrispondenza. Con una popolazione di circa 26.000 abitanti, Peschiera Borromeo è un comune in continua espansione e sviluppo, situato a sud-est di Milano, a circa 13 chilometri dal centro della città. La sua posizione strategica vicino all’aeroporto di Linate e alla tangenziale est di Milano lo rende un luogo di grande interesse per residenti e lavoratori.

Il CAP 20068 di Peschiera Borromeo è essenziale per garantire che la posta venga recapitata correttamente e in tempi rapidi ai destinatari. Conoscere questo codice è fondamentale per chiunque debba spedire della corrispondenza al comune o riceverla da lì. È possibile trovare il CAP di Peschiera Borromeo e di altre località italiane consultando il sito ufficiale delle Poste Italiane o utilizzando servizi online dedicati alla ricerca dei codici di avviamento postale.

Oltre al CAP, Peschiera Borromeo ha anche altri codici di riferimento come il codice catastale G491 e il codice ISTAT 015170, utilizzati per scopi diversi come la tassazione e l’analisi statistica. Il comune è ricco di storia e tradizione, con attrazioni turistiche come il Castello Visconteo e la Chiesa di San Giovanni Battista, oltre a parchi e giardini come il Parco della Villa Borromeo e il Parco del Ticino. Peschiera Borromeo offre anche opportunità di shopping e svago grazie alla presenza di negozi, bar e ristoranti nel centro del comune.

