CAP Pomezia: ecco il codice di avviamento postale di Pomezia – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, noto comunemente come CAP, è un codice numerico che identifica specifici luoghi per facilitare la consegna della posta. Ogni città o comune ha il suo CAP, che è utilizzato dagli uffici postali per dirigere correttamente la corrispondenza. Nel caso di Pomezia, situata nella provincia di Roma, il CAP è 00040. Questo codice è composto da cinque cifre e permette di distinguere in modo univoco il territorio del comune, garantendo una consegna efficiente della posta.

Pomezia, con una popolazione di circa 62.000 abitanti, è un importante centro economico e industriale nel Lazio. Numerose aziende operano nei settori dell’informatica, dell’automotive, della logistica e altri settori, rendendo Pomezia un polo attrattivo per imprese e professionisti in cerca di opportunità di lavoro e di crescita. La città si trova in una posizione strategica, vicina a Roma, e dispone di infrastrutture di rilievo che favoriscono lo sviluppo economico e sociale.

Il CAP di Pomezia, 00040, identifica in modo preciso il territorio comunale. Le cinque cifre del codice forniscono informazioni importanti: il primo numero indica la provincia (nel caso di Pomezia, Roma), le tre cifre successive identificano il comune, mentre l’ultima cifra varia in base alle diverse zone e frazioni presenti nel territorio. Conoscere il proprio CAP è essenziale per i residenti di Pomezia, poiché consente una corretta ricezione della posta e riduce i rischi di smarrimento o ritardi nella consegna.

Le aziende e le attività commerciali di Pomezia devono indicare correttamente il CAP nei documenti e nelle comunicazioni con clienti e fornitori. Questo garantisce una consegna efficiente della corrispondenza e aiuta a individuare con precisione la sede dell’azienda all’interno del territorio comunale. Il CAP non ha solo una funzione pratica, ma rappresenta anche un elemento identitario per la città, contribuendo a promuovere la sua conoscenza a livello nazionale e internazionale.

Per chiunque debba inviare corrispondenza a Pomezia, è fondamentale conoscere e utilizzare correttamente il CAP 00040 sull’indirizzo di destinazione. In caso di dubbi, è possibile consultare l’ufficio postale del comune o il sito web dell’azienda postale per informazioni aggiuntive. Verificare sempre l’esattezza dell’indirizzo e del CAP prima di inviare la corrispondenza è consigliato per evitare inconvenienti e ritardi nella consegna.

In conclusione, il CAP di Pomezia è un elemento fondamentale per la corretta gestione della corrispondenza e per l’identificazione del territorio comunale. Utilizzare correttamente il CAP non solo facilita la consegna della posta, ma contribuisce anche al corretto funzionamento della vita quotidiana della città. Conoscere e rispettare il CAP di Pomezia è un gesto importante che favorisce lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Pomezia: ecco il codice di avviamento postale di Pomezia – Il Dunque