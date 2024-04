CAP Pomigliano: ecco il codice di avviamento postale di Pomigliano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per identificare in modo univoco una specifica località all’interno del territorio nazionale. Ogni comune italiano ha il suo CAP, che facilita la spedizione e la consegna della corrispondenza, dei pacchi e delle raccomandate. Uno dei comuni italiani più popolosi e importanti è Pomigliano d’Arco, situato nella provincia di Napoli. Pomigliano d’Arco è un comune della Campania, con una popolazione di oltre 40.000 abitanti, noto per la presenza di importanti aziende come la FIAT Chrysler Automobiles e la Leonardo, che lo pongono come polo industriale di primaria importanza. Nonostante la sua vocazione industriale, Pomigliano conserva anche un importante patrimonio storico e culturale.

Il CAP di Pomigliano d’Arco è 80038 e viene utilizzato per identificare in modo univoco la località e facilitare la spedizione e la consegna della corrispondenza. Questo codice numerico è composto da due parti: il primo numero, 8, identifica la provincia di Napoli, mentre i tre numeri successivi, 003, individuano in modo specifico il comune di Pomigliano. Grazie al sistema dei Codici di Avviamento Postale, le poste italiane sono in grado di gestire in modo efficiente e veloce il flusso di corrispondenza su tutto il territorio nazionale, garantendo una consegna puntuale e precisa della posta.

È fondamentale utilizzare correttamente il CAP per garantire una corretta consegna della posta. Inserendo il codice di avviamento postale sulla busta o sul pacco da spedire, si permette al servizio postale di individuare in modo preciso la destinazione e di consegnare la merce nel minor tempo possibile. In caso di mancata indicazione del CAP o di inserimento errato del codice, la consegna della corrispondenza potrebbe subire ritardi o smarrimenti, causando disagi per mittente e destinatario.

In conclusione, il CAP di Pomigliano d’Arco è 80038 e identifica in modo univoco il comune situato nella provincia di Napoli. Grazie a questo codice di avviamento postale, le poste italiane sono in grado di gestire in modo efficiente e veloce la corrispondenza destinata a Pomigliano, garantendo una consegna puntuale e precisa della posta. È quindi essenziale che mittenti e destinatari utilizzino correttamente il CAP nelle loro spedizioni, per evitare errori e ritardi nella consegna della corrispondenza.

