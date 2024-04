CAP Potenza: ecco il codice di avviamento postale di Potenza – Il Dunque

Il codice postale di Potenza, 85100, è essenziale per garantire una corretta consegna della posta nella provincia. Con una popolazione di circa 67.000 abitanti, Potenza è un importante centro economico e culturale della Basilicata. La corretta inclusione del CAP nella destinazione della corrispondenza è fondamentale per evitare errori di consegna e garantire tempi di spedizione rapidi.

In aggiunta al CAP di Potenza, è cruciale conoscere anche i codici postali degli altri comuni della provincia. Ad esempio, Melfi, Tito, Lagonegro e Moliterno hanno ognuno il proprio codice di avviamento postale. Conoscere e utilizzare correttamente questi codici è essenziale per garantire una gestione efficiente della corrispondenza e evitare ritardi nella spedizione.

Per trovare i codici postali dei comuni della provincia di Potenza, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane. Questa risorsa fornisce un elenco completo dei codici di avviamento postale di tutte le località italiane, tra cui Potenza e i suoi comuni limitrofi. Utilizzare correttamente il CAP è fondamentale per assicurare una corretta consegna della posta e evitare possibili errori di indirizzamento.

In conclusione, è importante ricordare di includere sempre il codice postale corretto nella destinazione della propria posta per evitare ritardi nella consegna. Con il codice di avviamento postale di Potenza, 85100, è possibile garantire una spedizione precisa e veloce della corrispondenza. Assicurarsi sempre di verificare che il CAP sia corretto prima di spedire la propria posta per evitare possibili errori di consegna e garantire una gestione efficiente della corrispondenza.

