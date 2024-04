CAP Prato: ecco il codice di avviamento postale di Prato – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, conosciuto comunemente come CAP, è un sistema di codici numerici utilizzato per identificare in modo univoco le diverse località italiane al fine di facilitare la consegna della corrispondenza. Tra le molte città italiane, una particolare attenzione è rivolta a Prato, una città toscana ricca di storia e tradizione. Il CAP di Prato, 59100, copre diverse frazioni e quartieri che fanno parte del territorio comunale.

Situata nel cuore della Toscana, a breve distanza da Firenze, Prato è celebre per la sua lunga tradizione tessile che risale al Medioevo, nonché per i suoi monumenti storici come il Duomo di San Stefano e il Castello dell’Imperatore. La cucina pratese è rinomata per piatti tradizionali come la ribollita e la schiacciata alla pratese. Il CAP 59100 identifica non solo il centro storico di Prato, ma anche le sue frazioni e zone limitrofe, rendendo più efficiente la consegna della corrispondenza in tutta la città.

Una delle frazioni rilevanti di Prato è Campi Bisenzio, che ha un CAP specifico ma fa parte del territorio comunale di Prato. Altre frazioni comprese nel CAP 59100 sono Montemurlo, Vaiano, Vernio e Carmignano, ognuna con la propria storia e identità ma unite dal comune denominatore del CAP di Prato. Questo codice è essenziale per garantire una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza ai destinatari delle diverse zone della città.

Il CAP di Prato va oltre la sua funzione pratica, rappresentando anche un simbolo di identità e appartenenza. I residenti di Prato riconoscono il CAP 59100 come un segno distintivo della loro città, mentre chiunque debba inviare corrispondenza a Prato sa quanto sia importante indicare il CAP corretto per evitare problemi di consegna. Il CAP diventa così un punto di riferimento per coloro che interagiscono con la città, sia a livello postale che non.

Oltre alla corretta compilazione degli indirizzi su lettere, pacchi e documenti, il CAP di Prato può essere impiegato per individuare le varie zone della città e pianificare al meglio spostamenti e percorsi. Prato è una città in costante evoluzione, con una forte presenza industriale e commerciale che la rende un polo economico significativo della Toscana. Il CAP 59100 simboleggia questa vitalità e dinamicità, collegando Prato al resto d’Italia e del mondo per agevolare lo scambio di merci e informazioni.

In conclusione, il CAP di Prato va oltre la sua funzione pratica di codice numerico, rappresentando un simbolo tangibile di identità e appartenenza per la città e le sue frazioni. Grazie al CAP, Prato è riconosciuta e identificata in tutta Italia, facendo parte di una rete che collega le varie località del paese. Il CAP non solo agevola la corretta consegna della corrispondenza, ma testimonia anche la storia e la tradizione di una città affascinante e vitale come Prato. Indipendentemente dalla zona, che sia il centro storico, Campi Bisenzio o Montemurlo, il CAP 59100 rappresenta il filo rosso che unisce le diverse realtà del territorio comunale di Prato.

