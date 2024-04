CAP Quarto: ecco il codice di avviamento postale di Quarto – Il Dunque

Situato nella parte orientale di Napoli, il quartiere di Quarto è una zona ricca di storia, tradizioni e cultura, con una popolazione di oltre 20.000 abitanti. Questa area è una delle più popolose della città partenopea, caratterizzata da una vivace vita sociale e da una forte identità territoriale. Uno degli elementi distintivi di Quarto è il suo Codice di Avviamento Postale, noto come CAP Quarto.

Il CAP Quarto, acronimo di Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico che serve a identificare in modo univoco una specifica zona postale. Questo codice è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi, permettendo di indirizzare con precisione gli invii verso la destinazione desiderata. Composto da cinque cifre, il CAP Quarto è un elemento essenziale per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza nella zona.

Le cinque cifre che compongono il CAP Quarto servono a identificare in modo univoco la zona postale di Quarto, facilitando la spedizione di corrispondenza tradizionale e di pacchi tramite servizi di corriere espresso. Grazie a questo codice, i corrieri possono individuare con precisione la zona di destinazione e assicurare una consegna efficiente e veloce dei pacchi.

La peculiarità del CAP Quarto risiede nella sua semplicità e immediatezza. Grazie alle cinque cifre che lo compongono, è facile memorizzarlo e utilizzarlo al momento di compilare un modulo di spedizione o un indirizzo postale. Inoltre, inserire correttamente il CAP Quarto è fondamentale per garantire che la corrispondenza arrivi puntualmente a destinazione, evitando ritardi e smarrimenti.

Se hai bisogno del CAP Quarto per inviare corrispondenza o pacchi a Quarto, puoi trovarlo facilmente online, consultando un elenco telefonico o chiedendo informazioni agli uffici postali o ai servizi di corriere espresso nella tua zona. Assicurati di inserire correttamente il CAP Quarto nel tuo indirizzo per garantire una consegna senza intoppi della tua corrispondenza.

Oltre alla sua funzione pratica per l’invio di posta e pacchi, il CAP Quarto rappresenta anche un simbolo dell’identità territoriale di Quarto. Grazie a questo codice, la zona è riconosciuta e identificata in modo univoco nel sistema postale italiano, confermando la sua importanza e la sua presenza nel contesto urbano di Napoli. Il CAP Quarto non è solo un codice numerico, ma anche un segno tangibile dell’identità e della storia di Quarto.

In conclusione, il CAP Quarto è un elemento essenziale per chiunque debba inviare corrispondenza a Quarto, garantendo una consegna veloce ed efficiente degli invii postali. Grazie a questo codice numerico, Quarto è riconosciuta e identificata nel sistema postale italiano, confermando la sua importanza e la sua presenza nella città. Assicurati di inserire correttamente il CAP Quarto nel tuo indirizzo quando invii della posta a Quarto, per garantire una consegna senza intoppi dei tuoi invii postali.

