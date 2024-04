CAP Quartu Sant Elena: ecco il codice di avviamento postale di Quartu Sant Elena – Il Dunque

Quartu Sant’Elena è una città situata nella provincia di Cagliari, in Sardegna, e conta oltre 70.000 abitanti, rendendola una delle città più popolose della regione. Come in tutte le città italiane, anche a Quartu Sant’Elena è presente un codice di avviamento postale (CAP) che identifica in modo univoco l’area geografica e facilita la consegna della corrispondenza. In questo articolo, esamineremo il significato e l’utilità del CAP di Quartu Sant’Elena per garantire una corretta consegna della posta.

Il CAP di Quartu Sant’Elena è 09045 e consiste in cinque cifre che identificano in modo univoco l’area geografica della città. Questo codice è fondamentale per assicurare che la corrispondenza inviata a Quartu Sant’Elena venga consegnata correttamente e tempestivamente. Senza inserire il CAP corretto nell’indirizzo, vi è il rischio che la posta venga smarrita o subisca ritardi nella consegna. Pertanto, è importante includere sempre il CAP quando si invia della corrispondenza a Quartu Sant’Elena.

Quartu Sant’Elena è una città dinamica, ricca di attività commerciali e residenziali. Grazie al suo CAP univoco, le aziende e i residenti possono ricevere la posta in modo efficiente e senza inconvenienti. È fondamentale comprendere che il CAP non è una sequenza casuale di numeri, ma svolge una funzione cruciale nel sistema postale italiano. Utilizzando correttamente il CAP di Quartu Sant’Elena, si garantisce che la corrispondenza raggiunga il destinatario senza intoppi.

Nel compilare un indirizzo per Quartu Sant’Elena, è essenziale inserire il CAP dopo il nome della città. Ad esempio, se si desidera inviare una lettera a un amico a Quartu Sant’Elena, l’indirizzo dovrebbe essere scritto nel seguente modo: Nome del destinatario, Via del Destinatario, 09045 Quartu Sant’Elena (CA). Questo semplice accorgimento assicura che la posta venga indirizzata correttamente e consegnata al destinatario senza problemi.

Oltre a facilitare la consegna della posta, il CAP di Quartu Sant’Elena è uno strumento utile anche per le aziende operanti nella città. Molte imprese includono il CAP nel proprio indirizzo aziendale per garantire una consegna efficiente della corrispondenza commerciale. Inoltre, il CAP può essere impiegato per identificare specifiche aree geografiche di Quartu Sant’Elena, a fini statistici e di ricerca.

Quartu Sant’Elena è una città in costante crescita e sviluppo, con nuove zone residenziali e commerciali che si espandono continuamente. Grazie al suo CAP univoco, la città può progredire in modo organizzato, assicurando una consegna efficiente della posta a tutti i suoi abitanti. Utilizzando correttamente il CAP di Quartu Sant’Elena, si contribuisce a mantenere la città in ordine e a semplificare la vita di chi vi abita e lavora.

In conclusione, il CAP di Quartu Sant’Elena è un elemento essenziale del sistema postale italiano che agevola l’identificazione dell’area geografica della città. Garantendo l’utilizzo corretto del CAP, si assicura una consegna efficiente e senza intoppi della corrispondenza. Quindi, quando si invia della posta a Quartu Sant’Elena, è imprescindibile includere il CAP nell’indirizzo per una consegna ottimale.

