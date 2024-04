CAP Rimini: ecco il codice di avviamento postale di Rimini – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per facilitare la distribuzione della posta in maniera più efficiente. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, che indica la zona di consegna della posta. Nel caso di Rimini, città della regione Emilia-Romagna, il CAP corrispondente è 47921.

Situata sulla costa adriatica, Rimini è una città famosa per le sue spiagge, la vita notturna e gli eventi culturali. Con una popolazione di circa 150.000 abitanti, Rimini è una delle città più popolose della regione e un importante centro turistico. Il CAP 47921 di Rimini è cruciale per identificare in modo univoco la zona di consegna della posta all’interno del comune, consentendo alle poste italiane di organizzare la distribuzione in modo efficiente.

Il codice CAP di Rimini è composto da cinque cifre, di cui le prime due, 47, identificano la provincia di Rimini, mentre le tre successive, 921, individuano la zona di consegna specifica all’interno del comune. È fondamentale includere il CAP corretto sull’indirizzo del destinatario per garantire una consegna tempestiva della posta. Senza il CAP corretto, vi è il rischio che la posta venga smarrita o consegnata in ritardo.

Per conoscere il CAP di Rimini o di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare il sito web delle poste italiane o utilizzare servizi online dedicati alla ricerca dei codici postali. In alternativa, è possibile ottenere informazioni direttamente presso l’ufficio postale più vicino. Oltre al CAP, è importante includere sull’indirizzo del destinatario anche il nome della via e il numero civico, per garantire una consegna precisa della posta, soprattutto in caso di spedizioni internazionali.

Il codice di avviamento postale di Rimini è essenziale non solo per l’invio della posta, ma anche per l’organizzazione delle attività postali nel comune. Grazie al CAP, le poste possono pianificare in modo più efficiente le rotte di consegna, assicurando un servizio rapido e affidabile ai residenti di Rimini. Inoltre, il CAP viene utilizzato anche per la consegna di pacchi e corrispondenza urgente, consentendo ai corrieri di identificare in modo preciso la zona di consegna e garantire una consegna rapida e sicura.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale di Rimini, con le sue cinque cifre, identifica in modo univoco la zona di consegna della posta nel comune, assicurando una consegna efficiente e puntuale. È importante includere sempre il CAP corretto sull’indirizzo del destinatario per evitare ritardi nella consegna della posta a Rimini e garantire un servizio postale affidabile e tempestivo.

