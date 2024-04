CAP Rivoli: ecco il codice di avviamento postale di Rivoli – Il Dunque

Il codice di avviamento postale, noto anche come CAP, è un codice numerico fondamentale per identificare specifici luoghi all’interno del territorio nazionale, facilitando così la corretta consegna della corrispondenza. Ogni città italiana dispone del proprio CAP, composto da cinque cifre che lo distinguono dagli altri. In particolare, ci concentreremo sul CAP di Rivoli, una cittadina situata nella provincia di Torino, nel cuore del Piemonte.

Rivoli è un comune di circa 50.000 abitanti, celebre per il suo ricco patrimonio storico e culturale. La sua posizione geografica strategica, a breve distanza dalla città di Torino, la rende un importante centro di scambio e comunicazione. Pertanto, è di vitale importanza conoscere il CAP di Rivoli per garantire una corretta spedizione della posta e delle merci verso questa località.

Il CAP di Rivoli, da memorizzare attentamente, è il 10098. Questo codice univoco permette ai corrieri di indirizzare la posta in modo preciso e veloce, evitando eventuali ritardi nella consegna. Rispettare e utilizzare il CAP corretto è essenziale per assicurarsi che la corrispondenza raggiunga il destinatario nel minor tempo possibile, senza inconvenienti di sorta.

Per trovare il CAP di Rivoli, si possono consultare diverse risorse online, come il sito ufficiale delle Poste Italiane o specifici motori di ricerca. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino o contattare il servizio clienti delle Poste per ottenere dettagliate informazioni sul CAP della città. Una corretta indicazione del CAP è fondamentale anche per spedizioni internazionali, in quanto aiuta a identificare in modo inequivocabile la destinazione e agevola il lavoro dei corrieri stranieri.

Il CAP di Rivoli è stato introdotto per la prima volta nel lontano 1961 e da allora è rimasto immutato. Questo codice è utilizzato quotidianamente da migliaia di persone che inviano e ricevono corrispondenza nella cittadina piemontese, rendendone la conoscenza essenziale per chiunque viva o lavori a Rivoli e desideri garantire una corretta gestione della posta. Oltre al CAP, è importante ricordare che Rivoli è servita da diversi uffici postali dislocati sul territorio comunale, offrendo una vasta gamma di servizi postali di qualità.

Chi desidera inviare una raccomandata o un pacco da Rivoli, dovrà recarsi presso l’ufficio postale più vicino e compilare accuratamente tutti i campi del modulo di spedizione. In particolare, sarà fondamentale indicare in modo chiaro e leggibile l’indirizzo del destinatario, comprensivo del CAP corretto, per evitare qualsiasi errore nella consegna della corrispondenza. Il CAP di Rivoli è quindi un elemento chiave per garantire una corretta gestione della posta e delle spedizioni nella cittadina piemontese.

In conclusione, il CAP di Rivoli è un codice numerico imprescindibile per identificare in modo inequivocabile la città e agevolare la consegna della corrispondenza. La conoscenza e l’utilizzo corretto di questo codice sono fondamentali per evitare errori nella spedizione della posta, garantendo una consegna puntuale e precisa. Grazie al CAP, i residenti di Rivoli possono contare su un efficiente e affidabile servizio postale, essenziale per la corretta gestione della corrispondenza e delle spedizioni.

