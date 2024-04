CAP San Donato Milanese: ecco il codice di avviamento postale di San Donato Milanese – Il Dunque

Il CAP (Codice di Avviamento Postale) è un codice numerico fondamentale per identificare in modo univoco una località e facilitare l’instradamento della corrispondenza postale. Ogni località italiana, compresa San Donato Milanese, ha il proprio CAP, che nel caso di San Donato Milanese è 20097. Questo codice, composto da cinque cifre, è assegnato in base alla posizione geografica della località e garantisce che la corrispondenza venga recapitata correttamente e tempestivamente, evitando smarrimenti o ritardi.

San Donato Milanese è un comune della città metropolitana di Milano, nella regione Lombardia, con una popolazione di circa 33.000 abitanti. La località è caratterizzata dalla presenza di importanti realtà industriali e commerciali, rendendola un luogo dinamico e vivace. Il CAP 20097 di San Donato Milanese è essenziale per identificare in modo preciso e rapido la località per il corretto instradamento della corrispondenza, nonostante la presenza del termine “Milanese” nel nome, che non fa riferimento diretto a Milano, la cui CAP è 20121.

L’introduzione del CAP in Italia risale al 1967 con l’obiettivo di ottimizzare il sistema postale nazionale, semplificando le operazioni di smistamento della corrispondenza e garantendo maggiore efficienza nel servizio postale. Oggi, il CAP è diventato un elemento chiave per l’identificazione delle località italiane e viene utilizzato non solo nelle operazioni postali, ma anche in altri contesti come la compilazione di moduli online, la registrazione dell’indirizzo di residenza e la compilazione di documenti ufficiali.

Per conoscere il CAP di San Donato Milanese, è possibile consultare diverse fonti come l’ufficio postale locale, il sito web di Poste Italiane che fornisce un elenco completo dei CAP di tutte le località italiane, o utilizzare servizi online che consentono la ricerca del CAP inserendo il nome o il codice fiscale della località. Oltre al CAP, ogni località italiana è identificata anche da un codice fiscale univoco, utilizzato per fini fiscali e amministrativi.

In conclusione, il CAP 20097 di San Donato Milanese è un elemento fondamentale per identificare in modo univoco la località e garantire il corretto instradamento della corrispondenza. Conoscere il proprio CAP è essenziale per evitare errori e garantire una corretta identificazione della propria località, facilitando le operazioni postali e assicurando maggiore efficienza nel servizio di recapito della corrispondenza.

