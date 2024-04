CAP Saronno: ecco il codice di avviamento postale di Saronno – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Saronno, situata nella provincia di Varese in Lombardia, è un elemento essenziale da tenere presente quando si tratta di spedire posta o pacchi nella città. Il CAP, composto da cinque cifre, identifica in modo univoco un’area geografica specifica. Nel caso di Saronno, il suo CAP è 21047. Conoscere questo codice è di fondamentale importanza per garantire che la corrispondenza raggiunga la destinazione corretta senza inconvenienti.

Saronno, con una popolazione di circa 40.000 abitanti, rappresenta un importante centro economico e culturale nella regione, grazie alla sua posizione strategica vicina a Milano e Como. La città vanta una storia millenaria e una ricca tradizione artistica, che la rendono anche una meta turistica molto apprezzata. Il suo CAP, come quello di tutte le località italiane, è composto da due cifre che indicano la provincia di appartenenza e tre cifre che identificano l’area geografica in modo più dettagliato.

Conoscere il CAP di Saronno è particolarmente utile quando si deve spedire corrispondenza o pacchi, in quanto inserire correttamente il codice riduce significativamente i rischi di smarrimento o ritardi nella consegna. Inoltre, il CAP è necessario anche per compilare moduli e documenti che richiedono l’indirizzo completo del destinatario. Memorizzare e utilizzare correttamente il CAP di Saronno è quindi essenziale per chi vive in città e per chi deve inviare corrispondenza da altre località.

Il CAP di Saronno può essere facilmente trovato su internet, sui siti ufficiali dei servizi postali o sulle mappe geografiche online. In alternativa, è possibile chiedere informazioni direttamente agli uffici postali o ai corrieri che operano nella zona. Conoscere il codice di avviamento postale di Saronno non solo facilita la spedizione della posta, ma rappresenta anche un simbolo di identità e appartenenza che collega la città al resto del Paese.

In sintesi, il CAP di Saronno è un elemento cruciale da conoscere per garantire una corretta spedizione della corrispondenza e dei pacchi. Oltre alla sua importanza pratica, il CAP rappresenta anche un simbolo di identità e collegamento con la rete nazionale dei codici postali. Grazie al suo significato simbolico e pratico, il CAP di Saronno è un elemento indispensabile nella vita quotidiana dei suoi abitanti e dei visitatori della città.

