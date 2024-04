CAP Sarzana: ecco il codice di avviamento postale di Sarzana – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, comunemente noto come CAP, è un insieme di numeri che facilita la distribuzione della posta in varie località. Ogni città ha il proprio CAP, che aiuta i corrieri a indirizzare correttamente lettere e pacchi. In questo articolo ci concentreremo sul CAP di Sarzana, una pittoresca cittadina della provincia di La Spezia, in Liguria.

Sarzana si trova nella parte nord-occidentale della Liguria, vicino al confine con la Toscana. La città è famosa per il suo centro storico ben conservato, le antiche mura e le numerose chiese e palazzi storici. Inoltre, Sarzana ospita un festival della letteratura che attira scrittori e appassionati da tutto il mondo.

Il CAP di Sarzana è 19038 e viene utilizzato per tutte le zone della città e dei suoi dintorni. Questo codice garantisce una consegna precisa della posta, consentendo ai corrieri di identificare rapidamente la destinazione e riducendo gli errori di consegna.

Il sistema dei CAP è stato introdotto in Italia negli anni ’60 per migliorare il servizio postale. Grazie a questi codici, la distribuzione della posta è diventata più efficiente e puntuale. Ogni comune italiano ha il proprio CAP composto da cinque cifre che identifica univocamente l’area geografica.

Sarzana è una città ricca di storia e cultura, con attrazioni turistiche come la Fortezza Firmafede e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Le antiche mura che circondano il centro storico offrono una suggestiva passeggiata panoramica.

Il CAP 19038 di Sarzana è essenziale per garantire una consegna corretta della posta nella città e nelle frazioni circostanti. Questo codice permette ai corrieri di individuare con precisione la destinazione e di consegnare la posta nel minor tempo possibile, contribuendo all’efficienza del servizio postale italiano.

In conclusione, il CAP di Sarzana è un elemento fondamentale per la distribuzione della posta nella città e nelle sue frazioni. Grazie a questo codice, i corrieri possono consegnare la corrispondenza in modo rapido ed efficiente, garantendo un servizio di qualità e affidabilità su tutto il territorio nazionale.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Sarzana: ecco il codice di avviamento postale di Sarzana – Il Dunque