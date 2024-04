CAP Voghera: ecco il codice di avviamento postale di Voghera – Il Dunque

Il codice postale di Voghera, noto anche come CAP Voghera, è un elemento di fondamentale importanza per identificare e classificare gli indirizzi nella città lombarda. Composto da cinque cifre, il CAP Voghera è un codice univoco assegnato a ogni zona postale di Voghera, facilitando così la corretta consegna della posta e dei pacchi.

Voghera è una città situata in provincia di Pavia, nella regione Lombardia, con una popolazione di oltre 39.000 abitanti. Centro economico e commerciale importante nella zona, Voghera gode di una posizione strategica tra Milano e Genova, e vanta una ricca storia e patrimonio artistico e culturale. Il CAP Voghera è dunque essenziale per garantire un servizio postale efficiente e accurato nella città.

Il CAP Voghera, identificato dalle cifre 27058, permette di individuare in modo univoco tutte le zone postali di Voghera. Grazie a questo codice, i servizi postali possono essere indirizzati e consegnati con precisione e puntualità, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna. L’introduzione dei codici postali in Italia risale al 1967, diventando da allora uno strumento indispensabile per l’organizzazione e la gestione del servizio postale.

Le prime due cifre del CAP Voghera, 27, identificano la provincia di Pavia, mentre le successive tre cifre, 058, individuano specificamente la zona postale di Voghera. Questa sequenza di numeri permette di localizzare con precisione l’indirizzo di destinazione e garantire una corretta consegna della posta. Il CAP Voghera è quindi un elemento essenziale per chiunque debba inviare o ricevere posta nella città lombarda.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP Voghera rappresenta anche un simbolo identificativo della città e della sua comunità. Utilizzare il codice postale di Voghera significa collegarsi alla storia e alla tradizione della città, riconoscendone l’importanza e il ruolo nel contesto regionale e nazionale. Il CAP Voghera è quindi un segno di appartenenza e identità per i residenti e per chiunque abbia a che fare con la città.

Il CAP Voghera non è solo utile per la corrispondenza tradizionale, ma anche per i servizi di spedizione e consegna di pacchi e merci. Grazie a questo codice, le aziende di trasporto possono organizzare efficacemente le proprie attività e garantire una consegna veloce e sicura dei prodotti. Il CAP Voghera è quindi un elemento chiave per il funzionamento del sistema postale e logistico della città.

Per individuare il CAP Voghera di un determinato indirizzo, è possibile consultare varie fonti, come il sito web ufficiale delle poste italiane, che fornisce un elenco completo dei codici postali di tutte le città italiane. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio postale di Voghera o consultare una mappa dettagliata della città per individuare la zona postale corretta. Con il CAP Voghera, sarà possibile spedire e ricevere corrispondenza in modo rapido e preciso.

In conclusione, il CAP Voghera è un elemento essenziale per l’organizzazione e il funzionamento del servizio postale nella città lombarda. Grazie a questo codice postale, è possibile identificare con precisione le diverse zone postali di Voghera e garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi. Il CAP Voghera rappresenta quindi un importante strumento logistico e organizzativo, che facilita le attività di spedizione e consegna nella città. Utilizzando il codice postale di Voghera, è possibile connettersi con la storia e la tradizione della città, riconoscendone l’importanza e il ruolo nel contesto regionale e nazionale.

