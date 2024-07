Come arredare il tuo giardino d’estate? – Il Dunque

L’estate è il momento ideale per trasformare il giardino in un luogo di relax e divertimento, dove trascorrere del tempo con amici e famiglia. Prima di acquistare mobili, è importante pianificare lo spazio disponibile e creare una mappa precisa per massimizzare l’utilizzo dello spazio. Utilizzare un rasaerba per accorciare l’erba è anche un passo importante per rendere il giardino più accogliente.

Un salottino è un elemento essenziale per godersi le giornate estive in giardino, composto da divanetti realizzati con materiali diversi come legno, metallo o rattan sintetico. Il legno è resistente e adatto a diverse condizioni climatiche, mentre il metallo e il rattan sintetico offrono un look moderno e sono facili da pulire.

Il tavolo e le sedie sono altri elementi fondamentali per accogliere ospiti in giardino. La scelta del tavolo dipende dal numero di persone da ospitare: un tavolo in legno allungabile è ideale per grandi gruppi, mentre un tavolo tondo è più adatto a spazi limitati. Le sedie pieghevoli sono consigliate per poterle riporre facilmente quando non in uso. Prima di acquistare tavolo e sedie, è importante tagliare l’erba nella zona in cui saranno collocati per un ambiente più ordinato.

Gli arredi sospesi come poltrone sospese o amache permettono di creare un’atmosfera di pace e relax nel giardino, ideale per leggere o riposare all’ombra. L’illuminazione esterna è un aspetto fondamentale per creare un’atmosfera suggestiva anche di notte. Le luci LED a basso consumo energetico sono consigliate per illuminare sentieri, piante e aree di seduta, mentre lanterne o candele possono aggiungere un tocco romantico alle serate estive.

