Cosa vedere a Genova: monumenti, chiese e itinerario di tre giorni – Il Dunque

Genova è una città ricca di storia e cultura che merita di essere esplorata con calma. Una volta arrivati, la prima cosa da fare è trovare un alloggio tra i migliori hotel della Liguria per poi iniziare il vostro tour. La città si affaccia sul Mar Ligure ed è stata capitale delle repubbliche marinare, svolgendo un ruolo di rilievo nel commercio europeo. Francesco Petrarca l’ha definita “Superba”.

Tra i monumenti da non perdere a Genova c’è il monumento a Niccolò Paganini, situato a San Biagio in Vampolcevera, vicino alla casa del musicista. Realizzato da Franco Repetto, è composto da bronzo e marmo bianco. Un’altra attrazione da non perdere è la fontana di piazza De Ferrari, la più nota della città, dove i cittadini lanciano monete per fortuna.

Le chiese di Genova sono un’altra parte importante del suo patrimonio culturale. La Cattedrale di San Lorenzo è il principale luogo di culto cattolico, consacrato nel 1118. All’interno si possono ammirare numerosi capolavori e visitare il Museo del Tesoro e le Torri. Un itinerario di tre giorni a Genova non può prescindere dai carruggi, vicoletti medievali dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Il secondo giorno di visita è dedicato alle strade di via Garibaldi, con i suoi palazzi nobiliari che trasportano i visitatori in un’altra epoca. Il complesso dei Palazzi Rolli include 42 palazzi tra cui Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi. Infine, il terzo giorno porta alla visita dell’acquario di Genova, il secondo più grande d’Europa, con 12.000 esemplari di 600 specie diverse.

In conclusione, Genova è una città affascinante e ricca di tesori da scoprire. Dai monumenti storici alle chiese, dai carruggi alle strade nobiliari, fino all’acquario, c’è tanto da vedere e fare in questa città. Un itinerario di tre giorni vi permetterà di immergervi nella sua cultura e storia, garantendo un’esperienza indimenticabile. Non resta che partire alla scoperta di questa splendida città ligure.

