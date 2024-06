Cosa vedere a Mantova: monumenti, chiese e itinerario di tre giorni – Il Dunque

Mantova è una città della Lombardia che ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 2008. Per raggiungerla è consigliabile approfittare dei voli per Milano Malpensa. Nel 2016 è stata nominata Capitale italiana della cultura e l’anno successivo ha ricevuto il titolo di Regione Europea della Gastronomia insieme a Bergamo, Brescia e Cremona.

Tra le attrazioni principali di Mantova c’è il Palazzo Ducale, un complesso architettonico con cortili interni e vasti giardini. La Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna, è uno dei nuclei del palazzo. Un’altra meta da non perdere è la Casa di Rigoletto, residenza di Giuseppe Verdi che vi compose l’opera ispirata al dramma di Victor Hugo.

Le chiese di Mantova sono un’altra attrazione imperdibile. La Cattedrale di San Pietro, costruita in stile romanico tra il 1395 e il 1401, è la sede vescovile della città e conserva al suo interno il corpo di Sant’Anselmo da Baggio, patrono di Mantova.

Un itinerario di tre giorni a Mantova potrebbe prevedere la visita al Palazzo Gonzaga-Guerrieri, oggi sede del Municipio, e al Santuario delle Grazie, voluto da Francesco Gonzaga per salvare la città dalla peste. Il terzo giorno potrebbe essere dedicato al Museo Archeologico Nazionale, che ospita i ritrovamenti cittadini e il famoso tesoro degli Amanti di Valdaro, due giovani trovati abbracciati e esposti in una teca di cristallo.

In sintesi, Mantova offre una ricca offerta culturale e artistica, con monumenti storici come il Palazzo Ducale e la Cattedrale di San Pietro, ma anche luoghi legati alla musica e alla gastronomia, come la Casa di Rigoletto e il titolo di Regione Europea della Gastronomia. Un viaggio a Mantova è un’esperienza indimenticabile alla scoperta della storia e della bellezza del Rinascimento italiano.

