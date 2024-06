Cosa vedere a Viterbo: monumenti, chiese e itinerario di tre giorni – Il Dunque

Il portale di viaggi online è un ottimo punto di partenza per esplorare la città di Viterbo e scoprire le sue attrattive. Situata nella parte settentrionale del Lazio, conosciuta anche come Tuscia, Viterbo vanta origini etrusche e un centro storico medievale ben conservato, con il quartiere storico di San Pellegrino circondato da mura intatte. La città è nota come la “città dei Papi” poiché ha ospitato diversi Pontefici nel Palazzo Papale per 24 anni.

Tra i monumenti da non perdere a Viterbo c’è il Palazzo dei Papi, costruito tra il 1255 e il 1266 per ospitare e difendere i Pontefici durante il loro soggiorno in città. Le fontane medievali, come quelle di Piazza della Rocca e Piazza Fontana Grande, sono anche attrazioni degne di nota per la loro particolare architettura a fuso o a coppe sovrapposte.

Le chiese di Viterbo offrono anche spunti interessanti per la visita. La Cattedrale di San Lorenzo, costruita nel XII secolo, si trova vicino al Palazzo dei Papi e ha subito danni durante il bombardamento del 1944, ma è stata restaurata conservando la sua parte romanica. Curiosità storiche, come il sepolcro di papa Giovanni XXI e la tavola della Madonna della Carbonara, aggiungono fascino alla visita.

Per un itinerario di tre giorni a Viterbo, si consiglia di visitare Santa Maria della Quercia, il secondo santuario mariano più importante della cristianità, noto per i miracoli attribuiti alla Vergine. Il Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto come il Parco dei Mostri, è un giardino rinascimentale che incanta i visitatori con le sue sculture mostruose e il verde circostante. Infine, il borgo medievale di Bolsena, affacciato sul lago vulcanico, offre la possibilità di esplorare la Collegiata di Santa Cristina e conoscere la storia della prima comunità cristiana della zona.

In conclusione, Viterbo è una città ricca di storia, arte e cultura, con monumenti, chiese e luoghi suggestivi da esplorare. Un itinerario ben pianificato e l’aiuto di un portale di viaggi online possono rendere la visita a Viterbo un’esperienza indimenticabile, alla scoperta delle sue bellezze nascoste e della sua affascinante storia.

