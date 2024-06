Cosa vedere ad Arezzo: monumenti, chiese e itinerario di tre giorni – Il Dunque

Arezzo è una città della Toscana che offre una vasta gamma di attrazioni e monumenti da visitare. Per raggiungere questa città, il modo migliore è prendere un volo per Pisa e poi proseguire con un breve viaggio in auto o in treno. Arezzo è conosciuta per essere la sede dell’antica università, una delle prime in Europa, e per il famoso crocifisso di Cimabue che si trova nella Chiesa di San Domenico durante la Giostra del Saracino.

Tra i monumenti più importanti da visitare ad Arezzo c’è la Fortezza Medicea, situata sul Colle di San Donato. Questa struttura militare difensiva del XVI secolo presenta un design pentagonale e offre una vista panoramica sulla città. Costruita tra il 1538 e il 1560 per ordine di Cosimo I de Medici, la fortezza ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni ma conserva ancora la sua imponenza e bellezza.

Un’altra tappa imperdibile ad Arezzo è il Duomo, noto anche come Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Situato sulla parte alta del colle della città, il Duomo ospita tre organi, tra cui l’organo maggiore costruito da Luca di Bernardino da Cortona nel XVI secolo e ricostruito nel 1990. Questa chiesa è un importante luogo di culto cattolico e rappresenta una delle attrazioni principali di Arezzo.

Per un itinerario di tre giorni ad Arezzo, si consiglia di iniziare dalla suggestiva Piazza Grande, conosciuta anche come Piazza Vasari. Questa piazza ospita importanti edifici storici come il Palazzo dei Tribunali e il Palazzo delle Logge, progettato dal famoso Vasari. Durante il secondo giorno, è possibile visitare il Palazzo Petrarca, uno dei teatri più importanti della città, e godersi una rappresentazione teatrale o lirica. Infine, nel terzo giorno, non si può perdere la Pieve di Santa Maria, un edificio religioso con un’imponente struttura divisa in cinque arcate e tre navate.

In sintesi, Arezzo è una città ricca di storia, arte e cultura, con monumenti e attrazioni che meritano sicuramente una visita. Grazie alla sua posizione strategica e alla sua bellezza, Arezzo è una meta ideale per chi desidera immergersi nella tradizione e nell’arte toscana.

