Cosa vedere in Abruzzo: monumenti, chiese e itinerario di tre giorni – Il Dunque

L’Abruzzo è una regione meravigliosa da visitare, ma per godersela appieno è importante avere a disposizione un alloggio perfetto, come uno dei migliori hotel disponibili. Una volta sistemati, si può iniziare il tour alla scoperta di questa terra unica.

La regione, con capoluogo l’Aquila e suddivisa tra Pescara, Teramo e Chieti, è considerata un luogo legato all’Italia meridionale nonostante la sua posizione centrale nella penisola. Tra i monumenti da non perdere c’è Rocca Calascio, situata su uno sperone di roccia nel Parco Nazionale del Gran Sasso, e l’Eremo di San Bartolomeo il Legio, un luogo di culto costruito sotto uno sperone di roccia a 700 metri sul livello del mare.

Passando alle chiese, la Basilica di Collemaggio a L’Aquila, fondata nel 1288 per volere di Papa Celestino V, è un luogo ricco di storia legato a importanti eventi come lo scontro tra Carlo D’Angiò e Corradino di Svevia citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. L’Abbazia di San Giovanni in Venere, invece, è situata su una collinetta di fronte al mare di Fossacesia e presenta affreschi medievali e una cripta con decorazioni di origine pagana.

Per un itinerario di tre giorni in Abruzzo, si consiglia una visita a Pescocostanzo per ammirare la Collegiata di Santa Maria del Colle con il suo soffitto ligneo a cassettoni e il pulpito con intarsi dorati. Barrea, con il suo lago artificiale e le spiagge, offre un luogo ideale per rilassarsi e godersi il panorama. Infine, a Villalago si trova il lago di San Domenico, raggiungibile attraverso un sentiero nel bosco e interrotto da un punto panoramico.

L’Abruzzo offre davvero tanto da vedere e da fare, con la sua ricca storia, la sua natura incontaminata e i suoi tesori artistici e culturali. Un viaggio in questa regione può regalare emozioni uniche e indimenticabili, rendendo ogni visita un’esperienza da ricordare per sempre.

