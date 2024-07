Da Castellammare di Stabia al tetto del mondo: la storia e i record di Gigio Donnarumma – Il Dunque

Gianluigi Donnarumma è indiscutibilmente il punto di riferimento della nazionale italiana di calcio, sia attualmente che probabilmente in futuro, considerando la sua giovane età. Grazie al suo talento eccezionale, ha fatto il suo esordio in Serie A a soli 16 anni e 8 mesi, diventando rapidamente il portiere titolare del Milan e accumulando oltre 200 presenze con la maglia rossonera. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain ha suscitato polemiche tra i tifosi del Milan, che si sono sentiti traditi dalle modalità con cui è avvenuto, non tanto per il cambio di squadra in sé ma per il rifiuto di rinnovare il contratto con il Milan, che avrebbe permesso al club di ottenere un compenso dalla sua cessione.

Il passaggio al PSG avvenuto nell’estate del 2021 ha portato a una serie di successi per Donnarumma, tra cui 3 campionati francesi, una coppa di Francia e 2 Supercoppe francesi. Nonostante ciò, manca ancora il trionfo in Europa con il club, sia a livello individuale che collettivo. Con il PSG, ha tentato di conquistare la Champions League, ma si è fermato alla semifinale nella stagione recente, venendo sconfitto dal Borussia Dortmund. A livello nazionale, però, ha raggiunto l’apice della sua carriera vincendo l’Europeo a Wembley nel 2021 sotto la guida di Roberto Mancini, e ricevendo il premio come miglior giocatore del torneo.

Nonostante i successi, Donnarumma ha ancora margini di miglioramento, soprattutto nell’abilità con i piedi, sempre più importante nel calcio moderno. Con il suo ruolo di capitano della nazionale italiana, è diventato una figura chiave per il CT e un punto fermo della squadra. La presenza di talenti come Donnarumma ha contribuito a elevare la considerazione dell’Italia nelle competizioni internazionali, come gli Europei. Anche se la recente edizione in Germania non ha portato i risultati sperati per la Nazionale, Donnarumma si è confermato come uno dei talenti più puri e costanti del calcio italiano, con prestazioni di alto livello durante il torneo.

Nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera, Donnarumma può vantare diversi successi con la Nazionale, tra cui due bronzi alla UEFA Nations League nel 2021 e nel 2023, oltre al terzo posto agli Europei Under21 nel 2017. La sua leadership e le sue prestazioni hanno contribuito in modo significativo al successo della Nazionale italiana, che continua a essere una presenza di rilievo nelle competizioni internazionali. Con il suo talento e la sua determinazione, Donnarumma si conferma come uno dei migliori portieri al mondo e una delle stelle del calcio italiano e internazionale.

