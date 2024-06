Brescia è attualmente il secondo comune più popoloso della Lombardia dopo Milano e si trova tra i venti comuni più popolosi d’Italia. Con una storia che risale a 3200 anni fa, la città vanta un ricco patrimonio artistico e architettonico, con monumenti romani dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Settori come l’industria metalmeccanica, tessile, chimica e alimentare sono ancora attivi nella città.

Per raggiungere Brescia, ci sono diversi aeroporti nelle vicinanze. L’Aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio si trova a circa 50 km dalla città e offre collegamenti tramite autobus e servizi navetta per raggiungere la stazione di Brescia. L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca dista circa 60 km da Brescia e offre collegamenti con varie città italiane, con possibilità di raggiungere Brescia tramite treni regionali ad alta velocità.

L’Aeroporto di Milano Linate, situato a 85 km da Brescia, è collegato alla città tramite il bus Starfly che arriva alla stazione centrale di Milano, da cui si possono prendere treni regionali o ad alta velocità per Brescia. L’Aeroporto di Milano Malpensa, distante 140 km da Brescia, offre collegamenti con la città tramite il Malpensa Shuttle che arriva alla stazione di Milano, da cui si può prendere un treno regionale o ad alta velocità per Brescia.

In sintesi, Brescia è una città ricca di storia e cultura, con un importante patrimonio artistico e architettonico. Gli aeroporti nelle vicinanze offrono varie opzioni di collegamento per raggiungere la città, facilitando gli spostamenti per chiunque voglia visitarla o fare affari nella zona.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: Dove si trova Brescia: aeroporti più vicini per il tuo viaggio – Il Dunque