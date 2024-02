Lira italiana con Vittorio Emanuele, se la trovi sei ricco: ecco quanto vale

La transizione dall’Italia monarchica alla Repubblica è stata un momento tumultuoso e fondamentale, culminato con il referendum del 1946 che ha portato alla nascita della Costituzione Italiana. Durante questo processo di cambiamento, anche le monete italiane hanno subito una trasformazione estetica significativa, con molte ancora recanti il volto di Vittorio Emanuele III, uno dei re più longevi e divisivi nella storia italiana. Nonostante Umberto II fosse l’ultimo sovrano ufficiale, Vittorio Emanuele III è stato considerato il vero ultimo re d’Italia per il lungo periodo di regno che ha attraversato due guerre mondiali.

Vittorio Emanuele III è stato re dal 1900 al 1946, un periodo caratterizzato da importanti eventi storici come le due guerre mondiali. Se inizialmente era considerato positivamente dopo la prima guerra mondiale, la sua reputazione è stata compromessa dalla sua debolezza di fronte al fascismo durante il Ventennio. Dopo aver abdicato in favore del figlio, Vittorio Emanuele III è morto in Egitto nel 1947. La maggior parte delle monete coniate durante il suo regno raffigurano il suo profilo, spesso in abiti o divise militari.

Le prime monete da 1 lira con il volto di Vittorio Emanuele III sono state coniate tra il 1901 e il 1907 e presentano un’aquila sabauda con il simbolo della casa Savoia al centro. Sul retro è presente il profilo del sovrano con la scritta “VITTORIO EMANUELE III” e il nome dell’autore Speranza. Queste monete possono avere un valore variabile a seconda della rarità dell’esemplare e delle sue condizioni di conservazione. In media, una moneta può valere tra i 10 e i 300 euro, ma gli esemplari del 1905 sono particolarmente rari e possono valere tra i 150 e i 3500 euro se in condizioni perfette.

La presenza del volto di Vittorio Emanuele III su queste monete le rende oggetti di interesse per i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Trovare una lira italiana con il volto di questo re può essere considerato un piccolo tesoro, soprattutto se si tratta di un esemplare raro e ben conservato. La storia e il valore delle monete italiane coniate durante il regno di Vittorio Emanuele III rappresentano un importante capitolo nella numismatica italiana, testimoniando un periodo di transizione e cambiamento nella storia del paese.

In conclusione, le lire italiane con il volto di Vittorio Emanuele III possono avere un valore significativo per i collezionisti e gli amanti della storia. Queste monete rappresentano un pezzo importante del patrimonio numismatico italiano, testimoniando un periodo storico cruciale per il paese. Trovare una di queste monete oggi può essere considerato un piccolo tesoro, non solo per il suo valore economico potenziale, ma anche per il valore storico e culturale che rappresenta.

