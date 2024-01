Recensione OSCAL FLAT 1C: pro e contro dello smartphone che costa meno di 100 euro

L’OSCAL FLAT 1C è uno smartphone che offre un’esperienza utente unica grazie al suo design accattivante, alle prestazioni potenti e alle funzionalità avanzate. Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core Unisoc SC9863A e una generosa RAM fino a 4GB, garantendo una fluidità ed efficienza straordinarie nell’esecuzione di applicazioni e processi. Inoltre, lo smartphone dispone di un ampio display a goccia da 6.5 pollici con risoluzione 720×1600 che offre viste mozzafiato e di un altoparlante Smart-K Box che fornisce toni chiari e suoni profondi, rendendo l’esperienza multimediale ancora più coinvolgente. La fotocamera posteriore da 8MP cattura dettagli incredibili e colori vividi, mentre la fotocamera frontale da 5MP rende i selfie vivaci e vibranti. La batteria da 4700mAh garantisce una durata eccezionale, consentendo un utilizzo prolungato. Inoltre, il dispositivo è dotato di Doke OS 4.0 basato su Android 13, offrendo funzioni più amichevoli, una grafica intuitiva e controlli fluidi. L’OSCAL FLAT 1C supporta una vasta gamma di opzioni di connettività e offre anche la possibilità di inserire due SIM o una SIM e una scheda TF, garantendo massima versatilità in ogni situazione. In conclusione, l’OSCAL FLAT 1C è uno smartphone versatile, elegante e affidabile, in grado di soddisfare tutte le esigenze quotidiane dell’utente. OSCAL offre inoltre una custodia protettiva in TPU in omaggio e 2 anni di garanzia.

