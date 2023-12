Abbiamo reagito bene. Dobbiamo continuare così. Queste sono le parole del trequartista dell’Atalanta, Charles De Ketelaere, dopo la vittoria contro il Milan e in vista della prossima sfida di Europa League contro il Rakow.

In un’intervista ai canali ufficiali della squadra, De Ketelaere ha espresso la sua grande soddisfazione per la prestazione della squadra nella partita contro il Milan. Ha sottolineato come la squadra abbia reagito bene soprattutto nel secondo tempo, nonostante il fatto di aver subito un goal. Entrare nello spogliatoio dopo aver subito un goal poteva farli cadere, ma invece sono stati bravi a mantenere la concentrazione e a continuare a giocare bene.

Il trequartista ha anche parlato della sua prestazione personale, dicendo di aver avuto la palla buona per servire Lookman. Ha inoltre commentato l’affrontare il Milan, definendo la sensazione particolare, anche se ha giocato la sua partita senza problemi. Infine, ha concluso dicendo che la squadra deve continuare su questa strada e mantenere lo stesso impegno e la stessa determinazione nelle prossime partite.

